أبو ريدة يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين المصرية

أدلى المهندس هاني أبو ريدة بصوته اليوم الجمعة في انتخابات نقابة المهندسين المصرية، وذلك داخل لجنته الانتخابية ضمن فعاليات التصويت التي تشهد مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس النقابة الجديد.

ويشغل أبو ريدة العديد من المناصب البارزة على الصعيدين القاري والدولي، حيث يُعد عضو المجلس الأعلى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إلى جانب كونه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وحرص أبو ريدة على التواجد والمشاركة في الانتخابات تأكيدًا على أهمية دور النقابات المهنية في دعم الكوادر الهندسية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، في ظل الإقبال الذي تشهده الانتخابات من مهندسي مصر لاختيار مجلس جديد يقود النقابة خلال المرحلة المقبلة.