أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

كشفت شركة هينيسي عن أحدث إبداعات قسمها الجديد المخصص لتكليفات العملاء، حيث كشفت عن سيارة فينوم F5 LF الفريدة من نوعها، التي جاءت بتصميم خاص وطلاء مميز يحمل اسم "رمل النهر" المعدني فوق ألياف الكربون "بني كوكو".

صممت السيارة خصيصًا لعميل أمريكي يدعى لويس فلوري، وتعد الأغلى والأكثر تعقيدًا ضمن جميع نسخ فينوم F5 التي صُنعت حتى الآن.

مواصفات أقوى سيارة مانيوال

استوحت هينيسي السيارة من نسخة الرودستر F5 Revolution المخصصة للحلبات، لكن مع تحسينات واضحة تشمل فاصلًا أماميًا جديدًا، أجنحة غوص معاد تصميمها، فتحات تهوية محدثة، بالإضافة إلى جناح خلفي أطول وأكثر جرأة.

كما حصلت السيارة على نظام تعليق مطور وهيكل كربوني أكثر صلابة، يمنح راحة أكبر للمقاعد ومساحة إضافية للأقدام.

كان التحديث الأكبر تحت الغطاء، حيث زادت قوة المحرك V8 ثنائي التوربو سعة 6.6 لتر من 1,817 حصانًا إلى 2,031 حصانًا، وهو رقم هائل خاصة مع وجود ناقل حركة يدوي بست سرعات مثبت بمسامير، ما يجعل القيادة تجربة مفعمة بالقوة والمتعة في آن واحد.

لمحة عن المستقبل

تعتبر هذه النسخة الخاصة تلميحًا مباشرًا إلى ما ستقدمه هينيسي في المستقبل، حيث أعلنت الشركة أن جميع سيارات F5 القادمة ستحمل قوة 2031 حصانًا مع ديناميكية هوائية مطورة بشكل قياسي، بالإضافة إلى إمكانية التخصيص عبر برنامج Maverick الجديد.

بهذه الخطوة، تؤكد هينيسي مكانتها في عالم السيارات الخارقة، ليس فقط من حيث السرعة، بل من حيث القدرة على تقديم سيارات مصممة بعناية فائقة لتلبية رغبات العملاء الأكثر جرأة.