حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

رد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على شائعة القبض على خلية لتجارة الأعضاء البشرية وبحوزتها 75 طفلا بأنها شائعة سخيفة حيث قدمت مذيعه “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف، تفاصيل حيث قال عبدالغفار رصدنا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشره القبض على شبكة تجار أعضاء بشرية وفروعها بمحافظة الغربية وبحوزتهم 75 طفلا وأدوات جراحة حادة ومجموعة مكونة من 40 طبيب وأطباء متخصصين في الجراحة والتخدير .

وقال متحدث الصحة، إنه تم التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص والجهات الأمنية التي أثبتت أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا توجد واقعة من الأساس ولا بلاغات وهذا المنشور يتم نشره كل فترة من الوقت .