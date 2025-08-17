هل يتسلّم المُستأجرون الوحدات الجديدة قبل الفترة الانتقالية؟.. متحدث الوزراء يكشف

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الإسكان ستبدأ في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة للوحدات السكنية المؤجرة، بداية من أكتوبر المقبل.

عملية تخصيص الوحدات

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن المنصة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر بداية من أول أكتوبر، ومن خلالها سيتم حصر كافة الأعداد المطلوبة من الوحدات، ليتم بعدها البدء في عملية التخصيص، مع العمل على الانتهاء منها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ولفت إلى أن الحكومة ستعتمد، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، المعايير والأولويات التي على أساسها سيتم تخصيص المساكن للراغبين من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، فضلًا عن تحديد أولويات الاستحقاق.