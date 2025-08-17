المقاولون العرب يثبت قوته أمام الزمالك: تصريح مثير من محمد مكي

أكد محمد مكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن التعادل مع فريق الزمالك مكسب ونتيجة جيدة في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال محمد مكي في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":

"من وجهة نظري، التعادل أمام الزمالك نتيجة جيدة للمقاولون بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام زد في الدوري، حيث افتقد الفريق للمسة الأخيرة".

وأشار إلى أن أداء فريق المقاولون العرب سيتحسن بشكل تدريجي خلال مشوار بطولة الدوري الممتاز، موضحًا أن الفريق كان نداً قوياً خلال مواجهة الزمالك، وأن التعادل يعتبر نتيجة جيدة.