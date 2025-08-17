«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي

تحدّث مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن الأزمة الدائرة حاليًا مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بسبب اتهاماته المتكررة ضد الإدارة.

وقال مصطفى يونس عبر قناته على منصة "يوتيوب": "أنا مش بخاف غير من اللي خالقني طول عمري، وأتمنى أن يتقدّم بلاغ ضدي وأروح النيابة".

وأضاف: "اللي بيحصل ده ما حصلش في التاريخ، وأنا أكتر واحد بيحب الأهلي، ويشرّفني إنّي أتحاكم عشان الأهلي".

وأكمل: "هيقولوا مصطفى يونس اتكلم كلام محدش يقدر يتكلمه، وأنا هروح أقول للنائب العام واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خاصة بعدما النسب زادت، كانت 30% وبقت أكتر".

وتابع: "أنا هتكلم في اللي يهمني وهو الأهلي، ولما يقولوا لأولادي: أبوكم اتحبس عشان الأهلي، ده شرف لولادي وشرف ليا، أحسن ما يقولوا: أبوك كان حرامي أو كان بيبيع وبيتاجر".