صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

شهدت منطقة الأميرية بالقاهرة واقعة مثيرة، حين تعرض شاب يُدعى محمد، يعمل في إحدى شركات الأمن، لمحاولة سرقة هاتفه المحمول على يد أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية.

وأوضح محمد أنه كان يتحدث مع زوجته عبر الهاتف أثناء عودته للمنزل، فحاول الجاني خطف الهاتف بالقوة، إلا أن تمسكه به أدى إلى سقوط الجاني، الذي شهر سلاحًا مهددًا إياه.

ورغم استغاثته بالمارة، لم يتدخل أحد لإنقاذه، بل تعامل بعضهم مع الموقف ببرود، وأسفر الاعتداء عن إصابة محمد بتورم في الوجه.

وحرر محضرًا رسميًا بالواقعة مطالبًا بتشديد التواجد الأمني لحماية المواطنين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: