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تكنولوجيا

تيليجرام تطلق ميزة الاتصالات الفيديو المباشرة للهواتف الذكية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أطلقت شركة "تيليجرام" الأمريكية، المطورة لتطبيق الدردشة المؤمّنة، نسخة تجريبية من ميزة اتصالات الفيديو المباشرة "وجها لوجه" على تطبيقها على الأجهزة المحمولة المعتمدة على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أوه إس"، وقالت الشركة إن عام ٢٠٢٠ أبرز الحاجة إلى الاتصالات المباشرة "وجها لوجه".

ووصفت "تيليجرام"  في تدوينة بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها عملية بدء مكالمة فيديو، قائلة "اضغط على صفحة الملف الشخصي للشخص الذي تريد الاتصال به.

يمكن للمستخدمين تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله في أي وقت أثناء المكالمة، وتدعم مكالمات الفيديو وضع صورة داخل صورة، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمرار في التمرير عبر التطبيق إذا أصبحت المكالمة مملة".

وأشارت إلى أن مكالمات الفيديو ستكون مؤمنة ومشفرة بين طرفي الاتصال، وكانت "تيليجرام" قد أعلنت عن وصول عدد مستخدميها في شهر إبريل الماضي إلى ٤٠٠ مليون مستخدم نشط شهريا
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