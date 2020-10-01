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محافظات

افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب.. الثاني في العالم خلال جائحة كورونا بعد معرض موسكو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:23 م
افتتاح معرض الاسكندرية
افتتاح معرض الاسكندرية للكتاب
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اجمد بسيوني
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، معرض الإسكندرية للكتاب، مساء اليوم الخميس، بأرض كوتة بالإسكندرية، في حضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء قطاعات وزارة الثقافة والمثقفين والكتاب.

ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر.

ويعتبر معرض الإسكندرية للكتاب هو ثاني معرض في العالم للكتاب بعد معرض موسكو، وأول معرض في الشرق الأوسط وأفريقيا.

والمعرض أول معرض يُقام عقب استئناف أنشطة معارض الكتاب في مختلف محافظات مصر، وذلك عقب حزمة القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع ويشهد مشاركة 134 دار نشر، بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة.

وتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، المرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، الالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، الحفاظ على مسافات التباعد الآمن، بالإضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التي حددها مجلس الوزراء بنسبة حضور 50%.
افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب.. الثاني في العالم خلال جائحة كورونا بعد معرض موسكو
افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب.. الثاني في العالم خلال جائحة كورونا بعد معرض موسكو
افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب.. الثاني في العالم خلال جائحة كورونا بعد معرض موسكو
افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب.. الثاني في العالم خلال جائحة كورونا بعد معرض موسكو
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