افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب.. الثاني في العالم خلال جائحة كورونا بعد معرض موسكو

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، معرض الإسكندرية للكتاب، مساء اليوم الخميس، بأرض كوتة بالإسكندرية، في حضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء قطاعات وزارة الثقافة والمثقفين والكتاب.





ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر.





ويعتبر معرض الإسكندرية للكتاب هو ثاني معرض في العالم للكتاب بعد معرض موسكو، وأول معرض في الشرق الأوسط وأفريقيا.





والمعرض أول معرض يُقام عقب استئناف أنشطة معارض الكتاب في مختلف محافظات مصر، وذلك عقب حزمة القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع ويشهد مشاركة 134 دار نشر، بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة.



