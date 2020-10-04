قومي المرأة بسيناء: دورات تدريبية لرفع كفاءة الرائدات



وأكدت علي أهمية دور الرائدات في حملة احميها من الختان ، مؤكدة علي ان القضاء علي الختان يتطلب الوصول الي ست البيت، لأنها هي من تحرص على ختان ابنتها او حفيدتها.





لذا وجب ان نقدم لها التوعية بصورة بسيطة ومن خلال الدخول الي بيتها واكتساب ثقتها .



وأشارت إلى أن هناك خطة لرفع كفاءة الرائدات من خلال الدورات التدريبية..حيث تم تدريب خمسة وثلاثون الف رائدة بجميع محافظات مصر من خلال المجلس .



وقد تم عمل حلقة نقاشية للاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تقابل الرائدات في حملة طرق الابواب، وخاصة في حملة احميها من الختان ، وطرح الحلول المناسبة لها ، الي جانب عرض المقترحات من خلال الاستماع إلى عدد من الرائدات .



وتحدثت الدكتورة إيناس كمال عن أهمية حملة طرق الأبواب احميها من الختان وأهمية دور الرائدات في التوعية، وتحدثت نسرين حمدي محامية مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بشمال سيناء عن مكتب الشكاوي واهدافه وشركائه وشبكة المحامين المتطوعين و الخط المختصر ١٥١١٥



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وقد تم عمل حلقة نقاشية للاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تقابل الرائدات في حملة طرق الابواب، وخاصة في حملة احميها من الختان ، وطرح الحلول المناسبة لها ، الي جانب عرض المقترحات من خلال الاستماع إلى عدد من الرائدات .وتحدثت الدكتورة إيناس كمال عن أهمية حملة طرق الأبواب احميها من الختان وأهمية دور الرائدات في التوعية، وتحدثت نسرين حمدي محامية مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بشمال سيناء عن مكتب الشكاوي واهدافه وشركائه وشبكة المحامين المتطوعين و الخط المختصر ١٥١١٥اقرا ايضا: