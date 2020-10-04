قومي المرأة بسيناء: دورات تدريبية لرفع كفاءة الرائدات

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، دورة تدريبية للرائدات تحت عنوان المشاكل والمعوقات التي تقابل الرائدات خلال حملة طرق الأبواب ، بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة وحضور إدارة التدريب برئاسة ايزيس محمود مدير عام إدارة التدريب
وترأس الدوره التدريبية، إحسان داود مقررة الفرع بالمحافظة ، وبحضور ايزيس محمود مدير عام إدارة التدريب و سيد علي المسئول المالي و عايدة مصبح عضو الفرع ، وفريال عبيد عضو الفرع و الدكتوره سونيا عطية عضو الفرع والمهندسة ناهد سلام عضو الفرع و الاعلامية نهي الغول عضو الفرع وحضور الدكتورة إيناس كمال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة وبحضور (٥٠) من الرائدات .
وتناولت إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ، انشطة المجلس القومي للمرأة والحملات التي استهدفت طرق الابواب، وخاصة حملة احميها من الختان ، التي تهدف الي التوعية بأن الختان جريمة في حق الفتاة وعن دور الرائدات في التوعية خلال عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠م، والعمل تحت ضغط الظروف التي تمر البلاد وجائحة كورونا .
كما تحدثت ايزيس محمود مدير إدارة التدريب عن أهمية دور الرائدات وحرص المجلس علي رفع كفاءة الرائدات من خلال الدورات التدريبية..حيث تم تدريب خمسة وثلاثون الف رائدة بجميع محافظات مصر من خلال المجلس .
وأكدت علي أهمية دور الرائدات في حملة احميها من الختان ، مؤكدة علي ان القضاء علي الختان يتطلب الوصول الي ست البيت، لأنها هي من تحرص على ختان ابنتها او حفيدتها.
وقد تم عمل حلقة نقاشية للاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تقابل الرائدات في حملة طرق الابواب، وخاصة في حملة احميها من الختان ، وطرح الحلول المناسبة لها ، الي جانب عرض المقترحات من خلال الاستماع إلى عدد من الرائدات .
وتحدثت الدكتورة إيناس كمال عن أهمية حملة طرق الأبواب احميها من الختان وأهمية دور الرائدات في التوعية، وتحدثت نسرين حمدي محامية مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بشمال سيناء عن مكتب الشكاوي واهدافه وشركائه وشبكة المحامين المتطوعين و الخط المختصر ١٥١١٥
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وترأس الدوره التدريبية، إحسان داود مقررة الفرع بالمحافظة ، وبحضور ايزيس محمود مدير عام إدارة التدريب و سيد علي المسئول المالي و عايدة مصبح عضو الفرع ، وفريال عبيد عضو الفرع و الدكتوره سونيا عطية عضو الفرع والمهندسة ناهد سلام عضو الفرع و الاعلامية نهي الغول عضو الفرع وحضور الدكتورة إيناس كمال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة وبحضور (٥٠) من الرائدات .
وتناولت إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ، انشطة المجلس القومي للمرأة والحملات التي استهدفت طرق الابواب، وخاصة حملة احميها من الختان ، التي تهدف الي التوعية بأن الختان جريمة في حق الفتاة وعن دور الرائدات في التوعية خلال عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠م، والعمل تحت ضغط الظروف التي تمر البلاد وجائحة كورونا .
كما تحدثت ايزيس محمود مدير إدارة التدريب عن أهمية دور الرائدات وحرص المجلس علي رفع كفاءة الرائدات من خلال الدورات التدريبية..حيث تم تدريب خمسة وثلاثون الف رائدة بجميع محافظات مصر من خلال المجلس .
وأكدت علي أهمية دور الرائدات في حملة احميها من الختان ، مؤكدة علي ان القضاء علي الختان يتطلب الوصول الي ست البيت، لأنها هي من تحرص على ختان ابنتها او حفيدتها.
لذا وجب ان نقدم لها التوعية بصورة بسيطة ومن خلال الدخول الي بيتها واكتساب ثقتها .
وأشارت إلى أن هناك خطة لرفع كفاءة الرائدات من خلال الدورات التدريبية..حيث تم تدريب خمسة وثلاثون الف رائدة بجميع محافظات مصر من خلال المجلس .
وأشارت إلى أن هناك خطة لرفع كفاءة الرائدات من خلال الدورات التدريبية..حيث تم تدريب خمسة وثلاثون الف رائدة بجميع محافظات مصر من خلال المجلس .
وقد تم عمل حلقة نقاشية للاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تقابل الرائدات في حملة طرق الابواب، وخاصة في حملة احميها من الختان ، وطرح الحلول المناسبة لها ، الي جانب عرض المقترحات من خلال الاستماع إلى عدد من الرائدات .
وتحدثت الدكتورة إيناس كمال عن أهمية حملة طرق الأبواب احميها من الختان وأهمية دور الرائدات في التوعية، وتحدثت نسرين حمدي محامية مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بشمال سيناء عن مكتب الشكاوي واهدافه وشركائه وشبكة المحامين المتطوعين و الخط المختصر ١٥١١٥
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