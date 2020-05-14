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محافظات

محافظ شمال سيناء: منظومة مياه الشرب قضت على نظام المناوبه بالعريش

الخميس 14/مايو/2020 - 09:34 ص
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
شهد قطاع مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء ، طفرة غير مسبوقة ، بعد ان ساهم في القضاء على نظام المناوبة في توزيع المياه علي الأحياء والتجمعات، وتوفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة.

وقال اللواء الدكتور محمد شوشه ، المحافظ ،أنه تم البدء في تنفيذ شبكة مياه الشرب بمدينة العريش بما يحقق  وصول المياه لجميع منازل العاصمة بصفة يومية،  بتكلفة تصل الي نحو مليار جنية وتنفذ علي 5 سنوات .

وأكد علي انه تم الانتهاء من عمليات التوصيل للمياه في الشبكة الجديدة علي  مدار الـ 24 ساعة بأحياء كرم أبو نجيله والمساعيد ، وأنه سيتم استكمال الأعمال فى باقي المناطق بالصفا والخزان وشرق الوادي ( الريسة وضاحية السلام والعبور وأبو صقل ) ، الي جانب إعادة الشيء لأصله قبل رصف الطرق.

كما تم تركيب 3 طلمبات جديدة بمحطة مياه القنطرة شرق ، وتم تشغيل  محطة المياه ورفع كفاءة خزان المساعيد بطاقة   20 ألف م3 .
الي جانب  تنفيذ محطتين بالشيخ زويد " شرق العريش " بطاقة  15 ألف م3 يوم ومحطتين غرب العريش بطاقة10 آلاف م3. 

وتابع اللواء شوشه،  انه تم تشغيل محطتي لمياه الشرب بالمساعيد لتغذية خزانات المياه لتوزيعها علي احياء العاصمة العريش.

كما سيتم تشغيل محطتين اخرتين بالعريش وتمثلان إضافة قوية لمنظومة المياه ،بما يعمل علي حل مشاكل المياه في أحياء  الريسه , وأبو صقل وضاحية السلام والمناطق المرتفعة بكرم ابو نجيله..الخ  .

كما تتولي شركة مياه الشرب   إنشاء 6 محطات تحلية بمركز الشيخ زويد، 4 منها في القرى، ومحطتين في حي السكادرة بساحل بحر الشيخ زويد،. 
واوضح ، أنه من بين المشروعات الجاري العمل فيها، محطة تحليه المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000 م٣/ي، ومحطة لتحليه المياه في منطقة السكادرة بطاقة إنتاجية 5000 م٣.

واكد اللواء شوشه ، علي انه يجرى انشاء أكبر محطة لتحليه مياه الشرب في الشرق الأوسط ، وستقام في منطقة غرب العريش  ، و سيتم إنشاؤها علي مرحلتين الأولي بطاقة 100 ألف م٣ / ي كمرحلة أولى تزاد إلى 200 ألف م٣/ي  كمرحلة ثانية.  
محافظ شمال سيناء: منظومة مياه الشرب قضت على نظام المناوبه بالعريش
محافظ شمال سيناء: منظومة مياه الشرب قضت على نظام المناوبه بالعريش
محافظ شمال سيناء: منظومة مياه الشرب قضت على نظام المناوبه بالعريش
محافظ شمال سيناء: منظومة مياه الشرب قضت على نظام المناوبه بالعريش
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