توافد المئات في شمال سيناء لصرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

توافد المئات من فئة

، لصرف الدفعة الثانية لمن حصلوا على الفيزا كارت، حيث بدأت عملية الصرف منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء.



وقال اللواء الدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إن عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة تتم بالرقم القومي للدفعة الثانية حتى يوم ١٨ مايو الجاري، كما أنه سيجري صرف الدفعة الأولى من المنحة خلال الفترة من الاثنين وحتى يوم ١٥ مايو الجاري، وذلك لمن تخلف عن موعده المحدد.



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ويبلغ عدد المستفيدين 6941 فردًا من الذين سجلوا أسماءهم على موقع وزارة القوى العاملة، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة عمليات الصرف وحل أي مشكلات طارئة، وذلك بالتنسيق مع المديريات والهيئات المعنية وأفرع البنك الزراعي.



وطالب شوشة بتواجد الشباب المتطوع من جمعية الهلال الأحمر المصري فرع العريش، للقيام بعملية تنظيم عمليات الصرف، مع الالتزام بترك مسافات آمنة بين المواطنين.



وسبق الصرف لـ 2127 عاملًا من الذين قاموا بتسجيل أسمائهم على موقع وزارة القوى العاملة على شبكة الانترنت بواقع 500 جنيه لكل عامل.

