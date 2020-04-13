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محافظات

صرف منحة الـ500 جنيه بمقار البنوك والبريد بشمال سيناء.. وشكاوى من بطء الإنترنت

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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احمد صالح
شهدت مقرات البنك الزراعي ومكاتب البريد في شمال سيناء توافد المئات من فئة العمالة غير المنتظمة، حيث بدأت عملية الصرف منذ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء ولمدة 4 أيام متتالية. 

وتلاحظ بطء في شبكة الإنترنت، خاصة في البنك الزراعي، لضعف الشبكات بصورة ملحوظة في شمال سيناء. 

كما تلاحظ أن غالبية الأعداد التي تنتظر دورها من السيدات وكذلك الشباب الحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطة وهم بدون عمل.

وقال محمد محمود بكالوريوس تربية ٢٠١٥ انه وصلته رسالة علي تليفونه بأن اسمه جاء ضمن ألفية المستحقة لصرف المنحة وقدم الشكر للقيادة السياسية على هذه اللفتة الطيبة.

بينما قالت سماح محمد دبلوم تجارة ٢٠١٦م انها سعيدة بتلقيها رسالة بالتقدم للبنك الزراعي من أجل صرف المنحة وقالت أنني تقدمت انا وزوجي وفي انتظار الدخول للكشف عن اسمي والحصول علي فيزا للصرف من البنك في الأشهر القادمة.

وطالب مديري البنوك لتدعيم البنك بشبكات الإنترنت لسرعة الصرف وتخصيص أكبر عدد من المستحقين ، خلال الأيام الأربعة.


وقال محمد سالم مدير عام القوي العاملة بالمحافظة إن الأعداد التي تقرر صرف المنحة لهم يبلغ 6941 فردا تم توزيعهم على مكاتب البريد بكل من العريش والريسه وضاحية السلام والمساعيد ، وفروع البنك الزراعي بالعريش وبءر العبد ، وان الصرف سيتم علي مدي ٤ ايام اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساءا .

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أن الدولة تراعي  البعد الاجتماعي بصرف المنحة لتيسير علي الاسر الاكثر احتياجا. 

،كما نسعى للحفاظ على صحة المواطنين التخفيف عن كاهلهم وضمان سلامة العاملين القائمين  على صرف المنحة لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على هذه المقرات والمنافذ .

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صرف منحة الـ500 جنيه بمقار البنوك والبريد بشمال سيناء.. وشكاوى من بطء الإنترنت
صرف منحة الـ500 جنيه بمقار البنوك والبريد بشمال سيناء.. وشكاوى من بطء الإنترنت
صرف منحة الـ500 جنيه بمقار البنوك والبريد بشمال سيناء.. وشكاوى من بطء الإنترنت
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