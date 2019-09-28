سيناء تتحدى الإرهاب... إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط على مرحلتين.. مشروعات إسكان اجتماعي وبيوت بدوية بتكلفة 109 ملايين جنيه

إنشاء مشروعات في قطاع الطرق بسيناء بتكلفة 28 مليون جنيه

12 تجمعا تنمويا علي مساحة 1500 فدان لتوطين الأهالي 28 مزرعة سمكية باحدث الطرق





تواصل محافظة شمال سيناء تنفيذ مشروعات التنمية والتعمير في تحدٍ واضح للارهاب لإثبات استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين رغم الظروف التي تمر بها المنطقة منذ عدة سنوات.





وقال اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يجرى التجهيز لإنشاء أكبر محطة لتحلية مياه الشرب في الشرق الأوسط ، وسيتم انشاؤها غرب العريش علي مرحلتين الاولي بطاقة 100 ألف م ٣ /ي كمرحلة أولى تزاد إلى 200 ألف م ٣/ى كمرحلة ثانية، وذلك لتنمية منطقة وسط سيناء وتغذيتها بالمياه.





وأضاف أن من بين المشروعات الجارى العمل فيها، محطة تحلية المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000 م ٣ / ي، ومحطة لتحلية المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5000 م ٣ / ي.





وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من تشغيل محطات ومشروعات المياه في مدينة العريش ، ليتم افتتاحها فى احتفال المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





وأضاف أنه تم تشغيل محطتين لتحلية مياه البحر في المساعيد بالعريش بسعة 5000 متر مكعب لكل منهما، ومحطة لتحلية مياه الآبار في منطقة أبو الجلود التابعة لقرية قاطية مركز بئر العبد بطاقة 250 م٣ / ي . ويجرى العمل في محطة رافع كرم أبو نجيلة بالعريش، بطاقة 7000 متر مكعب، وتتكون من خزان ومبنى كلور، ومبنى طلمبات، ومبنى إدارى ومخازن.





وتابع شوشة ، أنه تم اقامة 12 تجمعا تنمويا علي مساحة 1500 فدان فدان بمنطقة وسط سيناء لتدعيم سياسة التوطين بالمنطقة حيث يستفيد منها 1500 اسرة وتشمل زراعة 500 فدان صوب زراعية و800 فدان فاكهة وزراعة 15 الف نخلة، و400 الف شجرة زيتون، و25 مزرعة ماعز وماشية من أجود السلالات و28 مزرعة سمكية باحدث الطرق والتي تعمل الطلمبات بالطاقة الشمسية حيث تعطي المزرعة نحو 20 طن اسماك في العام.





وقال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، إنه تم الانتهاء من إقامة عدة مشروعات في قطاع الطرق بتكلفة 28 مليونًا و636 ألف جنيه، منها إنشاء وتطوير طرق في مدينة العريش بمختلف الأحياء وتنميتها بتكلفة 7 ملايين و232 ألف جنيه، من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018\2019م .





كما يجري تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي بتكلفة 109 ملايين جنية في سيناء لخدمة الشباب المقبل علي الزواج .





وأكد المهندس ناجي إبراهيم ، أنه تم الانتهاء من عدة مشروعات في قطاع الإسكان بقيمة 109 ملايين و583 ألف جنيه ، منها : اقامه عمارات الإسكان الاجتماعي بكل من مدن العريش وبئر العبد والحسنة ونحل والشيخ زويد .





الي جانب إقامة منازل بدوية في أقسام بئر العبد ورمانة منطقة وسط سيناء بكل من الحسنة ونخل وتوابعها بتكلفة 9 ملايين و35 ألف جنيه.





كما تم إنشاء تجمعات سكنية وخدماتها بمحور الجدي بوسط سيناء بتكلفة 71 مليونا و180 ألف جنيه، علاوة علي إنشاء تجمعات تنموية بكل من مركزي الحسنة ونخل بإجمالي 11 تجمعا.



