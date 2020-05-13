استمرار حملة طرق الأبواب في العريش

تواصل منظمات المجتمع المدني، بشمال سيناء تنفيذ حملة طرق الأبواب ، من أجل الحفاظ علي سيناء خالية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
وقالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية حماية حقوق المرأة السيناوية، والمشرفة على تنفيذ المبادرة، إن المبادرة يتم تنفيذها بدعم من مؤسسات العمل المدنى ، وإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة ، ورئاسة حى المساعيد ، والتضامن الاجتماعى ، والإذاعة المحلية.
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دعم الأسر المتضررة من كورونا بشمال سيناء
وأشارت إلى أنه يتم توزيع حقائب تتضمن نباتات عطرية وطبية، ومستلزمات وقائية من فيروس كورونا على المواطنين بمدينة العريش باجمالي 300 أسرة في نطاق حى المساعيد ،
حيث تم تنفيذ اليوم الأول بحى أبو عيطة بالمساعيد ، وذلك بتوزيع 60 شنطة مواد تعقيم على 60 أسرة تحتوى الشنطة على "ينسون وحبة البركة لدورها فى زيادة المناعة لدى الإنسان ، كذلك تحتوى الشنطة على كلور وصابون وديتول وكمامات وجوانتيات، الي جانب تعقيم عدد من المنازل والمساجد ،.
ومن جانبه ..أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ان مبادرة أسرة آمنة ، تتضمن توزيع حقائب على الأسر الأكثر احتياجا، من خلال طرق الأبواب ، وتضم كل حقيبة عبوة من الكلور والصابون والكمامات علاوة علي مطويات وملصقات بها معلومات عن فيروس كورونا.
وقالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية حماية حقوق المرأة السيناوية، والمشرفة على تنفيذ المبادرة، إن المبادرة يتم تنفيذها بدعم من مؤسسات العمل المدنى ، وإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة ، ورئاسة حى المساعيد ، والتضامن الاجتماعى ، والإذاعة المحلية.
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دعم الأسر المتضررة من كورونا بشمال سيناء
وأشارت إلى أنه يتم توزيع حقائب تتضمن نباتات عطرية وطبية، ومستلزمات وقائية من فيروس كورونا على المواطنين بمدينة العريش باجمالي 300 أسرة في نطاق حى المساعيد ،
حيث تم تنفيذ اليوم الأول بحى أبو عيطة بالمساعيد ، وذلك بتوزيع 60 شنطة مواد تعقيم على 60 أسرة تحتوى الشنطة على "ينسون وحبة البركة لدورها فى زيادة المناعة لدى الإنسان ، كذلك تحتوى الشنطة على كلور وصابون وديتول وكمامات وجوانتيات، الي جانب تعقيم عدد من المنازل والمساجد ،.
ومن جانبه ..أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ان مبادرة أسرة آمنة ، تتضمن توزيع حقائب على الأسر الأكثر احتياجا، من خلال طرق الأبواب ، وتضم كل حقيبة عبوة من الكلور والصابون والكمامات علاوة علي مطويات وملصقات بها معلومات عن فيروس كورونا.