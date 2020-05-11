دعم الأسر المتضررة من كورونا بشمال سيناء

اقرأ أيضاوقالت أسماء الشعراوي، من العلاقات العامة بالمؤسسة، إنه تم توزيع 100 شنطة مواد غذائية تحتوي علي 1200 كيلو خضروات ولحوم على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والأسر الأولى بالرعاية،.حيث تم اتباع كافة التعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا، وتوفير كافة المستلزمات الصحية من مواد مطهرة ووقائية علي أعضاء المؤسسة .وقال محمد تمساح رئيس المؤسسة، إن خطة المؤسسة تقوم على حماية محدودي الدخل في إطار مبدأ التكافل الإجتماعي والمساندة وتقديم الدعم خاصة في وقت الأزمات خلال شهر رمضان الكريم.وقال إن نشاط ، دعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا " هو المرحلة الأول من توزيع المواد الغذائية على الأسر علي أن يشمل شهر رمضان الكريم مرحلة أخري خلال أيام قليلة.