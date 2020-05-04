شمال سيناء تدرس مقترحا لإنشاء محطة توليد كهرباء شرق العريش

تلقي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه مقترحا من قبل مسئولي قطاع الكهرباء بالمحافظة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء لخدمة قاطني الشيخ زويد، وقد تم تقديم المقترح للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لبحثه والموافقة علي اقامة المحطة.



وأوضح مسؤول بقطاع توزيع كهرباء شمال سيناء , ان المحطة الجديدة التي طرحت على المحافظ تضم وحدتي توليد بإجمالي طاقة منتجه تتراوح ما بين 20 إلى 25 ميجاوات تكفي استهلاك المقيمين بالمدينة.



وأكد ان المحطة في حال تنفيذها ستوفر بالفعل إمدادات منتظمة من التيار الكهربائي لقرى الشيخ زويد وضواحيها.



كما ستخدم المحطة مشروعات التنمية ، ومدينة رفح الجديدة بالكهرباء وذلك عبر ثمانيه خطوط أرضيه قديمة تربط بين مدينتي الشيخ زويد ورفح.



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