تنمو على مقربة من مياه البحر المالحة.. أشجار النخيل بشمال سيناء قيمة اقتصادية وصناعات قائمة عليها.. وبرامج لتعظيم الاستفادة منها

أشجار النخيل إحدى السمات المميزة بشمال سيناء‏

تعد أشجار النخيل إ حدى السمات المميزة لمحافظة شمال سيناء‏، حيث تتواجد على بُعد أمتار قليلة من مياه البحر المالحة، كما زادت أهمية النخيل اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وسياحيا على مدى السنوات المتعاقبة لشجرة النخيل التي تعد وحدة اقتصادية متكاملة‏.

ونظرا للمتغيرات الجديدة التي شهدتها المنطقة فقد تدهور إنتاجها وتناقصت أعدادها وأصبحت معرضة للاندثار تدريجيا‏.

ومن أجل الحفاظ على أشجار النخيل من الأمراض فقد قررت محافظة شمال سيناء، منع دخول فسائل أو قلوب النخيل إليها من المحافظات المجاورة ، أو من داخل المحافظة إلا بعد الحصول على شهادة من مديرية الزراعة والإفادة بخلوها من أمراض النخيل بشتي أنواعها وخاصة سوسة النخيل‏.





وأعدت مديرية الزراعة بالمحافظة ، برنامج تدريبي متخصص في مجال النخيل للراغبين من شباب الخريجين في تملك النخيل ، وذلك لتعظيم الاستفادة من النخيل والصناعات القائمة عليها ،وحث المواطنين علي تنميتها والتوسع في زراعتها كثروة قومية ذات عائد اقتصادي كبير لا سيما أنها الشجرة الوحيدة التي يستفيد منها الإنسان من جميع مكوناتها . ‏‏





كما تم تجريم قطع أشجار النخيل ,وإجبار أصحاب المشروعات والمنشآت السياحية والعمرانية علي زراعة فسائل جديدة للنخيل ،واقامة عدد من المشاتل لتوفير تلك الفسائل‏.









وقال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إن أشجار النخيل بالمحافظة سجلت نحو 370 ألف نخلة علي مستوي مراكز المحافظة ، وهناك اهتمام واضح بالشجرة في مركز بئر العبد باعتبارها تمثل دخلا رئيسيا للأسرة .





مشيرا ، الي إن المحافظة بصدد تنفيذ مشروعات، تتضمن إنشاء مزرعة أنسجة نخيل عبارة عن مشتل يضم 1000 فسيلة من الأنواع الجديدة الجيدة تزرع على زمام ترعة السلام.

وأضاف الدكتور حبش النادي" رئيس جامعة العريش ، انه تم طلب تخصيص مساحة تزيد عن ألف فدان علي مسار ترعة السلام لعمل توسع في القطاع الزراعي وإجراء الابحاث العلمية والمعملية علي مختلف المحاصيل للحفاظ علي الثروة القومية من أشجار النخيل .

بخلاف إضافة محاصيل أخري إستراتيجية تعتمد عليها الدولة في توفير الغذاء منها بنجر السكر والقمح والبطاطس وخلافه.





ويهتم معمل زراعة الأنسجة بالجامعة بتطوير زراعات النخيل واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والانتاج.





وقال إن المشروع سيفيد المحافظة فى الحفاظ على ثروة النخيل ، التى تتعرض للنقص التدريجى، نتيجة الحركة العمرانية فى بعض المناطق، وشيخوخة بعض الاشجار ، وإصابتها بأمراض ، كي نعيد امجادالمحافظة باستكمال مشروع زراعة مليون نخلة خلال 5 سنوات قادمة .





أكد اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ، علي ضرورة استنباط الأنواع الجيدة من النخيل عالية الجودة والإنتاج والعمل على نشرها بين المزارعين لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، مع ضرورة تفعيل دور كلية العلوم الزراعية البيئية فى خدمة البيئة والمجتمع المحلى، .

كما طالب بضرورة التركيز على إنتاج أشجار نخيل وإكثارها لتتمشى مع السمة الحضارية للمحافظة.

كما طالب بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية، .

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