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أخبار العالم

ترامب: سيعود ما تبقى من قواتنا في أفغانستان بحلول عيد الميلاد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يريد سحب ما تبقى من القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول عيد الميلاد.

وأضاف "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "سيعود ما تبقى من قواتنا الشجعان في أفغانستان بحلول عيد الميلاد".

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500، بحلول أوائل العام المقبل، ليقدم مزيدا من التفاصيل حول وتيرة ونطاق الانسحاب من أطول حرب أمريكية.

وأضاف أوبراين، متحدثا في مناسبة بجامعة نيفادا في لاس فيغاس: "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، كان هناك أكثر من 10000 جندي أمريكي في أفغانستان".

وتابع: "وحتى اليوم، يوجد أقل من 5000 جندي وسيصل العدد إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل".

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