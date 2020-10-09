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دراسة تفرق بين المصابين بالسمنة وزيادة الوزن؟.. أيهما أكثر عرضة لـ كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
علاقة السمنة بكورونا
علاقة السمنة بكورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن فقط ، وليس السمنة فقط ، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من العدوى.

وحسب موقع "timesofindia"، أن ما يقرب من 40 ٪ من البالغين الأمريكيين يعانون من السمنة، وهو ما ربطته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالنتائج السيئة للعدوى في أواخر يونيو ، وحوالي 32 ٪ يعانون من زيادة الوزن ، وفقًا للوكالة.

قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا Covid-19 ودخولهم المستشفى ، كما أن خطر الوفاة من العدوى يزداد مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

يحدد الأطباء ما إذا كان الأشخاص يعانون من السمنة أو زيادة الوزن من خلال حساب الطول والوزن بهدف تقدير الدهون في الجسم يسمى مؤشر كتلة الجسم، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 30، وتعرف السمنة على أنها مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى.

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قال باري بوبكين ، أستاذ التغذية في كلية UNC Gillings للصحة العامة العالمية ، إن التغييرات الأيضية المرتبطة بالوزن الزائد تقلل من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض ، والتي من المحتمل أن تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بنتائج فيروس كورونا. وقال إن العوامل الجسدية التي تحدث أحيانًا مع السمنة ، مثل انخفاض قدرة الرئة وتوقف التنفس أثناء النوم ، يمكن أن تكون مهمة أيضًا.

وجدت مراجعة أجريت في أغسطس لـ 75 دراسة مع بيانات عن فيروس كورونا Covid-19 و BMI شارك في تأليفها Popkin علاقة قوية بين أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ومخاطر دخول المستشفى والحاجة إلى علاج وحدة العناية المركزة.

 كما أثارت الورقة تساؤلات حول ما إذا كانت اللقاحات قيد التطوير لفيروس كورونا مثل لقاح الإنفلونزا ، يمكن أن تكون أقل فعالية في هؤلاء السكان.

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