للحماية من فيروسي كورونا والأنفلونزا .. اكتشاف لقاح عن طريق رذاذ الأنف

قال أحد كبار أطباء الأمراض المعدية إن لقاحًا تجريبيًا مزدوجًا لكل من الإنفلونزا والفيروس التاجي كورونا المستجد يتم تسليمه عن طريق رذاذ الأنف سيدخل في الدراسات البشرية في هونج كونج الشهر المقبل.





وأضاف يوين كووك يونج، رئيس قسم الأمراض المعدية في قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة هونج كونج، إن التجربة السريرية في المرحلة المبكرة ستضم حوالي 100 بالغ.





ووفقا لموقع timesofindia أن اللقاح المرشح مشابه للتحصين ضد الأنفلونزا الذي يتم بخاخ الأنف الموجود بالفعل في السوق والذي تم تصميمه لبدء العمل حيث تدخل فيروسات الجهاز التنفسي الجسم عادةً.





قال يوين في مقابلة: "فكرتنا هي أننا نريد حماية كل من الإنفلونزا و Covid-19 في نفس الوقت".





تلقى البحث عن الرش التجريبي تمويلًا من تحالف ابتكارات التأهب للوباء في النرويج وحكومة هونغ كونغ ، وسوف ينضم إلى عشرات التجارب السريرية حول العالم التي تهدف إلى تحديد لقاحات آمنة وفعالة للوقاية من Covid-19.





بدأت الصين الشهر الماضي دراسات إكلينيكية أولية للقاح بخاخ الأنف لفيروس Covid-19 الذي شارك في تطويره باحثون في جامعة شيامن وجامعة هونج كونج، وكذلك شركة صناعة اللقاح Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.





يعتمد لقاح الأنفلونزا المزدوج Covid-19 على فيروس الأنفلونزا المتكيف مع درجة الحرارة والضعيف ونقص التكاثر والذي ينمو فقط في مجرى الهواء العلوي.





قال يوين إن مطوريها استخدموا الهندسة الوراثية لحذف بروتين NS1 الخاص بالفيروس وإدخال مجال ربط المستقبلات لبروتين سبايك لفيروس SARS-CoV-2، "وبعد ذلك أظهرنا جيدًا أنه يعمل في الحيوانات".





إلى جانب الحماية المحتملة ضد فيروسين في وقت واحد ، يهدف هذا النهج إلى تحفيز الاستجابة المناعية في موقع الغشاء المخاطي في الأنف، كما قال يوين.





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تشير الأبحاث التي أجراها علماء في إمبريال كوليدج لندن ونشرت في مجلة ساينس الجمعة إلى أن الاستجابة المناعية القوية للأغشية المخاطية مهمة لمساعدة الناس على تجنب التهابات الجهاز التنفسي.





وقال إن إحدى الشركات المصنعة الصينية ستصنع اللقاح التجريبي لدراسة المرحلة الأولى ابتداء من الشهر المقبل، ستسعى التجربة إلى إثبات سلامته بالإضافة إلى الجرعة المثلى.







