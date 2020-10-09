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منوعات

دراسة: تلقي لقاح الإنفلونزا لا يزيد من خطر الإصابة بكورونا هذا الشتاء

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يعيش العالم في هذه الأيام حالة من الترقب والخوف ويعتقد الكثير من الناس في وجود موجة أخرى من كورونا في الشتاء المقبل. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"  البريطانية ، فإن باحثون من كليفلاند كلينك أكدوا  أن تلقي لقاح الإنفلونزا لا يزيد من خطر إصابتك بـ Covid-19 هذا الشتاء.

كشفت الحكومة البريطانية عن خطط لتوفير لقاحات الإنفلونزا لأكثر من 30 مليون شخص خلال موسم الأنفلونزا هذا القادم في الشتاء أكثر بالملايين من تلقيها العام الماضي.

 قام الفريق بتحليل أكثر من 13000 مريض تم اختبارهم مارس وأبريل من هذا العام، وكشفت تحاليلهم أن 4138 مريضا قد تم تطعيمهم ضد الإنفلونزا العام الماضي ، بينما لم يتم تطعيم 9082 مريضا.

جدير بالذكر أن  الأشخاص الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بـ Covid-19 من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

و أشار الدكتور جو زين إلى أن النتائج  توضح  أنه يجب علينا المضي قدمًا كالمعتاد في استراتيجية التطعيم ضد الإنفلونزا العالمية في موسم الأنفلونزا هذا.

و أضاف الطبيب ، "لا يزال الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل وسيلة وقائية ضد فيروس الأنفلونزا  لك وللأشخاص من حولك.
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