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افحص نفسك.. دراسة تكشف عن علامة بالجلد تشير للإصابة بـ كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:18 ص
. دراسة تكشف عن علامة
. دراسة تكشف عن علامة بالجلد تشير للإصابة بـ كورونا
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حياة عبد العزيز
أبلغ بعض مرضى الفيروس التاجي كورونا عن ظهور طفح جلدي، يُعرف باسم الطفح الفيروسي، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الجلد (BAD)، بالاشتراك مع تطبيق COVID Symptom Study.

وأضافت مستشفى الأطفال الوطني أن الطفح الفيروسي هو نوع من الطفح الجلدي يرتبط عادة بعدوى فيروسية، تشمل أنواع الطفح الفيروسي الحصبة والحصبة الألمانية وجدري الماء.

وحسب موقع "express"، في حالة الإصابة بـ فيروس كورونا، قد يجد المرضى بقعًا ملطخة من الجلد الأحمر في جميع أنحاء الجسم، وقد تكون علامة التحذير الوحيدة للعدوى

وأشارت الدراسة أن هذا نمط شائع في الالتهابات الفيروسية مع طفح جلدي متماثل يشتمل على العديد من البقع الحمراء أو النتوءات على الجسم، وعادة ما تكون مصحوبة بأعراض مرض فيروسي مثل الحمى والسعال والشعور بالضيق.

يمكن أن يصاب المرضى المصابون بـ فيروس كورونا المشتبه به بهذا النمط ، لكن قد لا تظهر عليهم أعراض أخرى، وأضافت أنه في غضون ذلك، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور طفح جلدي حطاطي أو حويصلي جديد.

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كما يمكن أن تتطور في أي مكان من الجسم، ولكن من المرجح أن تظهر على ثنايا الجلد ، وقد تسبب حكة شديدة، ويتكون الطفح الجلدي الحطاطي والحويصلي من مناطق حمراء ووعرة على الجلد.

تعد الحمى الشديدة والسعال الجديد والتغير في حاسة الشم أو التذوق من أكثر أعراض الفيروس التاجي شيوعًا ، وفقًا لـ NHS، لا يجب إجراء اختبار للعدوى إلا إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض.

أبلغ بعض المرضى أيضًا عن التهاب الحلق والصداع وحتى الفواق، بالإضافة إلى العلامات الأكثر شيوعًا.

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