10 معلومات عن تطعيم الإنفلونزا والممنوعين منه

يُنصح جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق بالتطعيم السنوي، مع استثناءات نادرة.

التطعيم مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة.

الأشخاص المصابون بحساسية شديدة ومهددة للحياة تجاه لقاح الإنفلونزا أو أي مكون في اللقاح. قد يشمل ذلك الجيلاتين أو المضادات الحيوية أو مكونات أخرى. راجع اعتبارات خاصة بخصوص حساسية البيض لمزيد من المعلومات حول حساسية البيض ولقاح الإنفلونزا.

الأشخاص المصابون بحساسية شديدة ومهددة للحياة تجاه لقاح الإنفلونزا أو أي مكون في اللقاح. قد يشمل ذلك الجيلاتين أو المضادات الحيوية أو مكونات أخرى. راجع اعتبارات خاصة بخصوص حساسية البيض لمزيد من المعلومات حول حساسية البيض ولقاح الإنفلونزا.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر هم أصغر من أن يحصلوا على لقاح الأنفلونزا.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر هم أصغر من أن يحصلوا على لقاح الأنفلونزا.

الأشخاص الذين لا يجب أن يصابوا بالأنفلونزا:

الأشخاص الذين لا يجب أن يصابوا بالأنفلونزا:

الأشخاص الذين يجب ألا يحصلوا على لقاح بخاخ الأنف:





الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

البالغين 50 سنة فما فوق.

النساء الحوامل.

الأشخاص المصابون بحساسية شديدة ومهددة للحياة تجاه لقاح الإنفلونزا أو أي مكون في اللقاح.

الأطفال من عمر سنتين إلى 17 عامًا الذين يتلقون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة (كبت المناعة).

الأشخاص الذين يهتمون أو على اتصال وثيق بأشخاص يعانون من نقص المناعة الشديد والذين يحتاجون إلى بيئة محمية (أو يتجنبون الاتصال بهؤلاء الأشخاص لمدة 7 أيام بعد الحصول على لقاح بخاخ الأنف).

الأطفال من عمر سنتين إلى 4 سنوات الذين يعانون من الربو أو الذين لديهم تاريخ من الصفير في الأشهر الـ 12 الماضية.

الأشخاص الذين تناولوا الأدوية المضادة للفيروسات للإنفلونزا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

الأشخاص الذين يجب عليهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل الحصول على لقاح بخاخ الأنف:





إذا كانت لديك إحدى الحالات التالية ، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنه المساعدة في تحديد ما إذا كان التطعيم مناسبًا لك ، واختيار أفضل لقاح يناسب حالتك:





الأشخاص المصابون بالربو بعمر 5 سنوات فما فوق.

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية أخرى يمكن أن تعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة. وتشمل هذه الحالات مثل أمراض الرئة المزمنة ، وأمراض القلب (باستثناء ارتفاع ضغط الدم المعزول) ، وأمراض الكلى ، واضطرابات الكبد ، والاضطرابات العصبية والعضلية العصبية ، واضطرابات الدم ، أو اضطرابات التمثيل الغذائي (مثل مرض السكري).

الأشخاص المصابون بمرض حاد متوسط ​​أو شديد مع أو بدون حمى.