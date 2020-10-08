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مرأة

هاني الناظر: هناك علاقة بين تساقط الشعر وكورونا.. و4 نصائح بعد التعافي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، منشورا عن تساقط الشعر والمصابين بفيروس كورونا. 


وقال الناظر في منشوره: "خلال قيامي كطبيب أمراض جلدية بالفحص اليومي علي المرضي، لاحظت علي مدار الشهور الماضية ان نسبة غير قليلة ممن تعرضوا للاصابة بكورونا وتم شفاؤهم بدأوا يعانون من مشكلة تساقط الشعر بشكل ملحوظ". 


وأضاف: "لهذا أنصح الذين تم شفاؤهم من المرض بحمد الله  الحرص دائما وبصفة يومية علي الاكثار من شرب المياه وتناول السلاطة الخضراء والفاكهة بالاضافة لتناول كبسولة واحدة من فيتامين Royal Vit G او Perfectil او Pantogar  بعد الغذاء يوميا لمدة شهرين بعد تمام الشفاء للحفاظ علي سلامة الشعر وعدم تعرضه للتساقط".


ونصح الناظر: "الاسابيع الستة القادمة بالنسبة لنا جميعا كمصريين في صراعنا ضد  فيروس كورونا تمثل اختبارًا او تحديًا حقيقيًا، فإذا نجحنا في التمسك جيدا بجميع الاجراءات الاحترازية وعلي رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل الايدي دائما بالماء والصابون فإننا سوف نعبر باذن الله الشتاء القادم بأمان وبدون اجراءات اغلاق او حظر او موجة ثانية.. متفائل دائما فتعالوا نقبل جميعا التحدي".
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