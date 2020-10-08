هاني الناظر: هناك علاقة بين تساقط الشعر وكورونا.. و4 نصائح بعد التعافي

وقال الناظر في منشوره: "خلال قيامي كطبيب أمراض جلدية بالفحص اليومي علي المرضي، لاحظت علي مدار الشهور الماضية ان نسبة غير قليلة ممن تعرضوا للاصابة بكورونا وتم شفاؤهم بدأوا يعانون من مشكلة تساقط الشعر بشكل ملحوظ".







