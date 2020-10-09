نادي السكة الحديد ينضم لاتحاد الميني فوتبول

زار أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) نادي السكه الحديد عميد الأندية المصرية وأقدم نادي في مصر هذا النادي العريق الذي تأسس عام 1903.





يأتي ذلك في إطار جولات رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان للتعريف باللعبة ونشرها في كل الأندية المصرية والبحث عن المواهب الشابة وخلق أجيال جديدة في كل ربوع مصر.





واجتمع مع الدكتور محمد سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السكه الحديد والذي يعد أول رئيس مجلس أدارة منتخب في تاريخ النادي والذي أكد سعادته بحضور رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير لزيارة النادي وتفقد منشأته وعبر الدكتور محمد عيد سعادته بهذه الرياضة رياضة الميني فوتبول مضيفا أن مجلس الإدارة نادى السكة الحديد في جلسته أمس إعتمد بالإجماع الاشتراك فى انشطة الإتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة الدكتور محمد عيد والدكتور محمد سعيد نائب رئيس مجلس الإدارة والكابتن نبيل كمال أمين الصندوق وكابتن محمد نافع والمهندس محمود صادق والأستاذة أميمة فهمى والاستاذ ناصر عمران .





وعقب الإجتماع أعلن رئيس الإتحاد المصرى للمينى فوتبول أحمد سمير ورئيس نادي السكه الحديد الدكتور محمد عيد إنضمام وإشتراك نادى السكة الحديد عميد الأندية المصرية في الإتحاد المصري للميني فوتبول ومسابقاته .





حضر اللقاء مدير النشاط الرياضي كابتن عمرو جمال النمر ومدير الكره كابتن محمد جمال والجهاز الفني للفريق المينى فوتبول كابتن وفيق السخاوى مدير فنى وكابتن علاء حمدى مدرب عام وكابتن محمد سمير مدرب حراس وكابتن حسام حسن اخصائى ودكتور محمد عبدالعال رئيس الجهاز الطبى .





وأكد رئيس الإتحاد للحضور ان رياضة الميني فوتبول ستعطي فرصة كبيرة لظهور مواهب عديدة من اللاعبين وتساعد الاندية في الاستثمار والحفاظ علي لاعبيهم مؤكدا ان النادي يمتلك مواهب فنية شابة و أصحاب مهارات فنية عالية ولياقة بدنية عالية ورؤية للمنافسة علي لقب الدوري قبل إنطلاقه .





واضاف ان ما اسعدني ايضا هو فكر رئيس النادي الدكتور محمد عيد لتجهيز نادي علي مستوي راقي جدا في كل الالعاب ووعدة بالاهتمام بصفة خاصة برياضة الميني فوتبول .



