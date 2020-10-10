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مكناش بنفرق بين الليل والنهار.. مشروع بأيدٍ مصرية خالصة.. تفاصيل الجلالة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:48 م
عماد عليان، مقاول
عماد عليان، مقاول تنفيذ طريق الجلالة الجديد
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فرح علاء الخولي
قال عماد عليان، مقاول تنفيذ طريق الجلالة الجديد، إن الطريق عمل به 5 آلاف مهندس، و100 ألف عامل من 80 شركة مقاولات مختلفة، وأخذ مشقة كبيرة لإنجازه في أقل وقت زمني للانتهاء من المشروعات المخططة عليه وبالفعل تم الانتهاء من الطريق بالكامل إلى جانب المشروعات الصناعية والتعليمية والترفيهية والسياحية أيضا.


وأضاف عماد عليان، خلال حواره على قناة "اإسترا نيوز"، أن طريق الجلالة يختلف تنفيذه في تخطيط الطرق عن الطرق السابقة، وهذا فيما يتعلق بعرض الطريق وعدد الحارات وآلية تنفيذ الطريق بميل مناسب مع طبيعة الجلالة الجبلية، والتصميم أيضا مختلف، خاصة عمل ممرات لخرات السيول للاستفادة منها.


وأوضح أن هناك الكثير من التطورات والإنجازات في هذا الطريق من حيث التصميم والإضاءة والأعمدة، فيعتبر معجزة هندسية متكاملة، مؤكدا أن أهم شيء على الطريق هو توفير الأمان الكامل للمسافرين على الطريق، إلى جانب توفير كل الخدمات المطلوبة بطول الطريق.


وأشار إلى أن طريق الجلالة هو الطريق الرئيسي وبه مجموعة من الطرق الفرعية التي تصل مجموعة من المدن مثل السويس، ومنها الطرق التي توصل للمنتجعات السياحية، ومجموعة من الطرق التبادلية إلى جانب التليفريك.


وتابع: "كلنا كنا في ضهر بعض وبنشتغل بايدينا مكنش في فرق بين مهندس ومقاول وعامل"، منوها إلى أن هذه الرسالة الأهم من الانتهاء من مشروع الجلالة أنه بأيادٍ مصرية خالصة، قامت عملها بكل حب وإخلاص، وأن العمل كان متواصلا على مدار 24 ساعة وخلال 30 يوما كاملين في الشهر، "العامل مكانش بيفرق بين الليل والنهار".
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