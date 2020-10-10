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حوادث

قرار جديد من الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين في الخارج

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:47 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد
أعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أنه لن يسمح لأى ناخب متواجد فى الخارج خلال فترة الاقتراع بالتصويت طالما لم يسجل بياناته سابقا فى المدة المحددة، والتى تنتهي اليوم. 

واكدت  الهيئة  الوطنية للانتخابات أن المدة القانونية التي حددتها  لتسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة، وذلك حتى يستطيعوا   التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج تنتهي اليوم، وذلك قبل  أيام من بدء انتخابات البرلمان المحدد لها  21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وأجابت الهيئة الوطنية على كل الأسئلة المتعلقة بانتخابات المصريين في الخارج بمجلس النواب.. وأكدت أن لكل مصرى مقيم فى الخارج الحق فى الادلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر، سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي

وحول كيفية التصويت بالخارج أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن  التصويت فى الخارج  يتم من خلال البريد ، حيث ان لكل ناخب بالخارج عليه تسجيل بياناته فى الفترة من 27/9حتى 10 اكتوبر على موقع الهيئة، ويتم ذلك بالدخول على موقع الهيئة www.elections.eg، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويسجل الناخب رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمى اليها وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى اليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية فى الداخل.

وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السرى الذى يحتفظ به دون إطلاع أى شخص عليه ويمكن للناخب الذى سجل بياناته فقط التصويت بالبريد خلال المواعيد المحددة للمرحلة الاولى والثانية.

وعن كيفية طباعة بطاقة الاقتراع فى الخارج .. قالت الهيئة، يدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

ويضع الناخب بطاقتى ابداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.
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