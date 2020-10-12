الونش والبلدوزر يخطفان فوزا مثيرا للزمالك على الحدود ويدفعاه إلى الهبوط

اقتنص نادي الزمالك، فوزًا ثمينًا على حساب حرس الحدود بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية؛ فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الممتاز.





سجل أهداف المباراة عمرو الحلواني، لحرس الحدود فى الدقيقة 7 من زمن المباراة، قبل أن يدرك المهاجم المخضرم مصطفى محمد، هدف التعادل فى الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وأضاف محمود الونش، الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 75.





الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 68 فى المركز الثاني، ويصعب مهمة بيراميدز في اقتناص فرصة الوصافة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 30 فى المركز الـ16 ويقضي على حظوظه فى البقاء فى الدوري الممتاز.





الشوط الأول





بدأ لاعبو حرس الحدود اللقاء بضغط مبكر أسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد إعاقة المدافع محمود الونش الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.





وأكدت تقنية الفيديو صحة قرار الحكم ليتصدى عمرو الحلواني للتنفيذ في الدقيقة 7 وسدد كرة أرضية على يسار الحارس أبو جبل.





وفي الدقيقة 12 حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بعد لمسة يد من دفاع الحدود، وتصدى أوباما للتنفيذ وسدد الكرة في حائط الصد الدفاعي.





وتألق السعدني حارس مرمى حرس الحدود في الدقيقة 22 بعد انفراد تام من أوباما وتسديدة أبعدها الحارس، ثم متابعة بتسديدة سريعة من كاسونجو أبعدها الحارس إلى ركنية ليتلقى إشادة من زملائه في الملعب.





وكاد الحرس أن يضاعف تقدمه في الدقيقة 39 بتسديدة من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء لتمر فوق الحائط البشري لكن الحارس أبو جبل حولها إلى ركنية لم يستفد منها الحدود.





وانطلق إبراهيما كونيه في الدقيقة 42 ليمر بسرعته من مدافعي الزمالك وينفرد تحت ضغط ليسدد كرة مرت من الحارس أبو جبل لكنها ضلت طريق الشباك ليبعدها الدفاع.





الشوط الثاني





بدأ الزمالك أحداث الشوط بضغط عالي لإدارك هدف التعادل حتى جاءت الدقيقة 57 ليحاول لاعبي الزمالك تسجيل هدف من ركنية تم تنفيذها بعرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها البديل كريم بامبو بتسديدة علت العارضة بقليل.

ومر جريندو بمهارة من دفاعات الزمالك ليتوغل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62 ويرسل عرضية أرضية كادت أن تنتهي بهدف لولا تدخل أبو جبل.

ونجح الزمالك في الوصول إلى التعادل في الدقيقة 65 بعرضية من أحمد عيد على الجهة اليمنى حولها مصطفى محمد برأسية متقنة إلى الشباك.





وسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك محمود الونش فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء ، بعد عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق اسلام جابر لينقض عليها الونش برئاسة ويسكنها المرمى على يمين الحارس احمد السعدني .





ولجأ الحكم محمود ناجي لرؤية تقنية الفيديو بعد اعتراض لاعبي حرس الحدود على وجود مخالفة على الونش داخل منطقة الجزاء لصالح مهاجم الحدود ، لكن الحكم لم يحتسب شئ وأمر باستئناف اللعب فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع ليطلق بعدها صافرته بثلاث دقائق معلنا فوز الزمالك بهدفين لهدف على حرس الحدود.