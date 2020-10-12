وزير التعليم: التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية لهذه المراحل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم عرض خطة الدولة للعام الدراسي الجديد، مضيفا: "البعض اختلط عليهم خطة العام الدراسي الجديد ونحن نستقبل عاما جديدا في ظل جائحة كورونا".





وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"،: "إجراءات التعليم عن بعد لحماية أبنائنا وإدارة العام الدراسي الجديد، و العام الدراسي الجديد به 23 مليون طالب ونسعى للحفاظ على صحتهم في ظل جائحة كورونا".





وتابع طارق شوقي: "علينا أن نتعاون جميعا لإدارة العام الدراسي وعدد أيام الحضور تختلف من مدرسة لأخرى ولحل مشكلة الكثافة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على تكملة العام الدراسي كل من الضروري التفكير في حلول خارج الصندوق".





وأكمل طارق شوقي: "توصلنا إلى وجود الطلاب في المدارس بعدد معين وكل مدرسة تحدد الجدول الخاص بها وأعطينا مدير المدرسة حرية الحركة في تحديد ضبط المسافات بين الطلاب في المدارس".





ولفت طارق شوقي: "تكملة المنهاج الدراسي تأتي عن طريق تحضير دروس لجميع العلوم بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي على أكثر من محطة تليفزيونية والتليفزيون هو الأساس في الحصص الدراسية وهذا أمر مؤقت بسبب كورونا لتوحيد جودة الحصص".