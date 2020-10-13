نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم بيع فيلات وشاليهات بالساحل الشمالى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل نصب على عدد من المواطنين بزعم بيع فيلات وشاليهات بالساحل الشمالى .





تعددت خلال الفترة الماضية بلاغات من المواطنين بتعرضهم لجرائم النصب والاحتيال من خلال قيام مجهول بالإعلان على أحد المواقع بشبكة الإنترنت بإيهام ضحاياه بقدرته على توفير حجز فيلات وشاليهات بمنطقة الساحل الشمالى بأسعار مخفضة والتواصل معهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.





بالفحص تبين صحة الوقائع وأن وراء ارتكاب الوقائع (عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش عثر على 4 هواتف محمولة، 17 شريحة، 8 كارت فيزا خاصة بالمتهم، عدد من الصور لتحويلات مالية تبلغ قيمتها (230,000) مائتان وثلاثون ألف جنيه، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه لتلك الوقائع .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .