اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات

تنظر محكمة الجنايات جلسات محاكمة المتهم أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات.





وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة "أحمد بسام زكى" إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه وأبرزها التحرش وهتك العرض.





ووجهت النيابة لأحمد بسام تهم هتك عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثمانى عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها فى مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى.