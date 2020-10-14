الخشت: قرارات فورية للتعامل مع مصابي كورونا أو المشتبه في إصابتهم وحصر المخالطبن وتطبيق إجراءات العزل الصحي

جامعة القاهرة فى أسبوع.. تصدر دليلًا للمنشآت الصحية للوقاية من كورونا .. تعاون مع وزارة الرى فى دراسة المخزون الجوفي من المياه.. تدريب المهندسين على اختبارات الضخ للآبار ونظم المعلومات الجغرافية