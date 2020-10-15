للأمهات المبتدئات.. كيف أتعامل مع طفلي في الشهر الأول؟

وعن كيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول فإن الأمر يحتاج إلى معرفة ما يحتاجه الطفل؛ حيث لا يعرف الطفل في هذه المرحلة أن يعبر عما يعانيه، لذا فنحتاج لمعرفة طرق

أو النوم، والمغص، والإمساك.