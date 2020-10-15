AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للأمهات المبتدئات.. كيف أتعامل مع طفلي في الشهر الأول؟

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:10 ص
كيف أتعامل مع طفلي
كيف أتعامل مع طفلي في الشهر الأول
Advertisements
آية التيجي
تتساءل الأمهات قبل الولادة عن "كيف أتعامل مع طفلي في الشهر الأول؟ وما الذي يحتاج إليه لكي يتم الاعتناء به بشكل جيد؟"، لذا يجب على الأم قبل الولادة معرفة المشاكل التي يمكن أن تواجهها مع طفلها من قبل متخصصين وأطباء أطفال، لكي يردوا على السؤال الأهم كيف اتعامل مع طفلي في الشهر الأول.


وعن كيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول فإن الأمر يحتاج إلى معرفة ما يحتاجه الطفل؛ حيث لا يعرف الطفل في هذه المرحلة أن يعبر عما يعانيه، لذا فنحتاج لمعرفة طرق إطعام الطفل أو النوم، والمغص، والإمساك.

وبالنسبة لكيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول بالنسبة للرضاعة الطبيب، فيجب ان يحصل الطفل في الشهر الاول بقدر ما يريدون من الحليب في هذا العمر، ولكن القاعدة العامة هي ما يقرب من 12 إلى 32 أوقية من حليب الثدي، بشكل عام من 16 إلى 32 أونصة في 24 ساعة ، يعد معيارًا جيدًا للأطفال الذين يرضعون حليبًا اصطناعيًا.

وعندما يبلغ عمر الطفل أسبوعين فقط، فهو في الواقع يتنقل بين مشاهدة ما يدور حوله باهتمام (يسمى وضع التنبيه الهادئ) ، ويتحرك بنشاط وحتى يصدر أصواتًا صغيرة (تسمى وضع التنبيه النشط).

وعن كيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول، فإن معظم الأطفال تعاني من المغص الشديد من عمر سبعة إلى 10 أيام بعد الولادة ، لذا فيمكن لبعض العلاجات التي يصفها الطبيب ان تكون فعالة في علاج المغص الشديد.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها مشكلات بالجهاز الهضمي.. أسباب مغص الأطفال الرضع

خرافات وعادات خاطئة مضرة للأطفال الرضع تقوم بها الأمهات الجدد.. فيديو

مكونات ماء غريب للأطفال.. وبدائله الطبيعية

علاج الإسهال للرضع والأطفال والحوامل

علاج الإسهال عند الرضع والأطفال الصغار

أفضل رجيم للمرضعات

ترشيحاتنا

قاهر الأهلي في الولاية الأولى.. حسام حسن عاشق الاتحاد السكندري وخليفة طلعت يوسف للمرة الثانية

أمريكا تمهل السودان 24 ساعة للتطبيع مع إسرائيل

ابنة رجاء الجداوي تروي موقفا مؤثرا جمع والدتها بالراحل محمود ياسين

يغفلها الكثيرون.. علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

نادر شوقي لـ وادي دجلة: خسرتم 3 نقاط.. وكسبتم احترام الجميع

ظلت نصف ساعة فى انتظار الاسعاف.. النيابة تكشف تفاصيل وفاة فتاة المعادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يضطر إلى خلع أسنانه بنفسه بـ كماشة صدئة بسبب أزمة كورونا.. شاهد

مراهقة تلقى مصرعها يوم عيد ميلادها بسبب هدية قاتلة من حبيبها

مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا