للأمهات المبتدئات.. كيف أتعامل مع طفلي في الشهر الأول؟

تتساءل الأمهات قبل الولادة عن "كيف أتعامل مع طفلي في الشهر الأول؟ وما الذي يحتاج إليه لكي يتم الاعتناء به بشكل جيد؟"، لذا يجب على الأم قبل الولادة معرفة المشاكل التي يمكن أن تواجهها مع طفلها من قبل متخصصين وأطباء أطفال، لكي يردوا على السؤال الأهم كيف اتعامل مع طفلي في الشهر الأول.
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وعن كيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول فإن الأمر يحتاج إلى معرفة ما يحتاجه الطفل؛ حيث لا يعرف الطفل في هذه المرحلة أن يعبر عما يعانيه، لذا فنحتاج لمعرفة طرق إطعام الطفل أو النوم، والمغص، والإمساك.
وبالنسبة لكيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول بالنسبة للرضاعة الطبيب، فيجب ان يحصل الطفل في الشهر الاول بقدر ما يريدون من الحليب في هذا العمر، ولكن القاعدة العامة هي ما يقرب من 12 إلى 32 أوقية من حليب الثدي، بشكل عام من 16 إلى 32 أونصة في 24 ساعة ، يعد معيارًا جيدًا للأطفال الذين يرضعون حليبًا اصطناعيًا.
وعندما يبلغ عمر الطفل أسبوعين فقط، فهو في الواقع يتنقل بين مشاهدة ما يدور حوله باهتمام (يسمى وضع التنبيه الهادئ) ، ويتحرك بنشاط وحتى يصدر أصواتًا صغيرة (تسمى وضع التنبيه النشط).
وعن كيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول، فإن معظم الأطفال تعاني من المغص الشديد من عمر سبعة إلى 10 أيام بعد الولادة ، لذا فيمكن لبعض العلاجات التي يصفها الطبيب ان تكون فعالة في علاج المغص الشديد.