علاج حساسية الصدر عند الأطفال الرضع بالأعشاب

حساسية الصدر عند الأطفال تعتبر من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا فى الآونة الأخيرة، ولا يقتصر الأمر على الأطفال فقط، حيث تصيب الكبار أيضا. عند الأطفال تعتبر من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا فى الآونة الأخيرة، ولا يقتصر الأمر على الأطفال فقط، حيث تصيب الكبار أيضا.





حساسية الصدر ، فالعوامل الوراثية عندما يكون الأب أو الأم أو كلاهما مصابًا بالحساسية الصدرية، يكون أطفالهما أكثر عرضة للإصابة بالمرض، فيصاب 60 - 80% من مرضى حساسية الأنف بحساسية الصدر. وقد تتعدد أسباب إصابة الأطفال بـ، فالعوامل الوراثية عندما يكون الأب أو الأم أو كلاهما مصابًا بالحساسية الصدرية، يكون أطفالهما أكثر عرضة للإصابة بالمرض، فيصاب 60 - 80% من مرضى حساسية الأنف بحساسية الصدر.



وأضاف الدكتور محسن النادى: "إذا تخطى الطفل الخمس سنوات فيمكنك تحضير المشروبات الساخنة مثل اليانسون والزعتر، فهما علاج سحرى لحساسية الصدر، وينصح بتناول ملعقة صغيرة من أي منهم أو خليط منهم وتضاف إلى نصف كوب ماء مغلي ويترك ينقع لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويشرب بمعدل 3 مرات يوميًا".



أو تناول ملعقة من عسل نحل مع ملعقة صغيرة زيت حبة البركة.



أعراض حساسية الصدرية عند الأطفال

قال الدكتور راجي غالي, إستشاري الأمراض الصدرية، أن من أعراض حساسية الصدرية عند الأطفال، أن يصاب الطفل بصعوبة في التنفس وانقباض الصدر، الكحة القوية التي تزداد حدتها ليلًا وفي الصباح الباكر أيضًا، بالإضافة إلى سماع صوت كالصفير خلال التنفس، وسعال قوي عند الضحك أو نتيجة التعرض للهواء البارد والشعور بألم في الصدر، وهذا قد يسبب الأرق للطفل وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعى، بالإضافة إلى سيلان الأنف، وزرقة في الشفاه، واحمرار في العين.



علاج حساسية الصدر

تختلف حالات الإصابة بحساسية الصدر من شخص إلى آخر، ولكن رغم ذلك هناك بعض الأعشاب والأطعمة المفيدة والتى تساعد فى علاج حساسية الصدر، منها: وأضاف الدكتور محسن النادى: "إذا تخطى الطفل الخمس سنوات فيمكنك تحضير المشروبات الساخنة مثل اليانسون والزعتر، فهما علاج سحرى لحساسية الصدر، وينصح بتناول ملعقة صغيرة من أي منهم أو خليط منهم وتضاف إلى نصف كوب ماء مغلي ويترك ينقع لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويشرب بمعدل 3 مرات يوميًا".أو تناول ملعقة من عسل نحل مع ملعقة صغيرة زيت حبة البركة.أعراضعند الأطفالقال الدكتور راجي غالي, إستشاري الأمراض الصدرية، أن من أعراضعند الأطفال، أن يصاب الطفل بصعوبة في التنفس وانقباض الصدر، الكحة القوية التي تزداد حدتها ليلًا وفي الصباح الباكر أيضًا، بالإضافة إلى سماع صوت كالصفير خلال التنفس، وسعال قوي عند الضحك أو نتيجة التعرض للهواء البارد والشعور بألم في الصدر، وهذا قد يسبب الأرق للطفل وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعى، بالإضافة إلى سيلان الأنف، وزرقة في الشفاه، واحمرار في العين.تختلف حالات الإصابة بحساسية الصدر من شخص إلى آخر، ولكن رغم ذلك هناك بعض الأعشاب والأطعمة المفيدة والتى تساعد فى علاج حساسية الصدر، منها:



- اليانسون: يحتوى على العديد من المواد الكيميائية التى تعالج حساسية الصدر، حيث يمكن إضافة ملعقة صغيرة من اليانسون إلى كوب من الماء المغلى وتركه جانبا لمدة عشر دقائق، ثم يشرب منه مرتين فى اليوم.





- البصل: له دور فعال فى علاج حساسية الصدر، فيمكنك تقطيعه وإضافة ملعقة من العسل الأبيض، ثم يحفظ فى برطمان لمدة يوم على الأقل، ثم يؤخذ منه مقدار ملعقة كبيرة أربع مرات فى اليوم.





- العرقسوس يستخدم فى علاج حساسية الصدر، من خلال شرب ثلاثة أكواب منه يوميا على الأقل.





- يحتوى الثوم على مضادات حيوية تقتل الجراثيم والميكروبات، لذلك ينصح بتناول ثلاثة فصوص من الثوم يوميا للحصول على نتيجة فعالة.







أسماء أدوية حساسية الصدرية عند الكبار

بعد أن يقوم الطبيب بتشخيص الحالة المصابة بحساسية الصدرية عند الكبار والتأكد من الأعراض، فإنه يوصي بأدوية حساسية الصدر والتي يمكن أن تشمل الأمينوفلين، وهى حقن تستعمل في حالات حساسية الصدر تعطى في المغذي الكلوكوز ووتر مع الهايدروكورتيزون ببطء، أو الهايدروكورتيزون والديكادرون، وهى حقن تستعمل لعلاج الربو وحالات حساسية الصدر عن طريق حقنها إما وريديا أو عضليا أو وضعها في المغذي مع أمبولات الامينوفلين، كما تستعمل لعلاج الحساسية العادية وحالات ضيق التنفس عند الأطفال والكبار، ولكن تستعمل بحذر عند وجود ارتفاع في ضغط الدم



ما هى حساسية الصدر عند الأطفال

قالت الدكتورة أميرة عطا، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن حساسية الصدر عند الأطفال تعتبر من الأمراض المزمنة التى تؤثر على الشعب الهوائية للطفل، كما تتسبب فى انتفاخ الممرات الهوائية وتملؤها بالمخاط، مما يؤدى إلى شعور الطفل بضيق فى التنفس وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى. أسماء أدويةعند الكباربعد أن يقوم الطبيب بتشخيص الحالة المصابة بحساسية الصدرية عند الكبار والتأكد من الأعراض، فإنه يوصي بأدويةوالتي يمكن أن تشمل الأمينوفلين، وهى حقن تستعمل في حالاتتعطى في المغذي الكلوكوز ووتر مع الهايدروكورتيزون ببطء، أو الهايدروكورتيزون والديكادرون، وهى حقن تستعمل لعلاج الربو وحالات حساسية الصدر عن طريق حقنها إما وريديا أو عضليا أو وضعها في المغذي مع أمبولات الامينوفلين، كما تستعمل لعلاج الحساسية العادية وحالات ضيق التنفس عند الأطفال والكبار، ولكن تستعمل بحذر عند وجود ارتفاع في ضغط الدمما هىعند الأطفالقالت الدكتورة أميرة عطا، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن حساسية الصدر عند الأطفال تعتبر من الأمراض المزمنة التى تؤثر على الشعب الهوائية للطفل، كما تتسبب فى انتفاخ الممرات الهوائية وتملؤها بالمخاط، مما يؤدى إلى شعور الطفل بضيق فى التنفس وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى.





وأضافت أن الأطفال الذين يعانون من زيادة فى الوزن يتعرضون إلى الإصابة بحساسية الصدر أكثر من غيرهم.





حساسية صدر الأطفال يكون على حسب حالة الطفل المصاب بـ حساسية الصدر ويتم تحديد العلاج بناءً على عدة عوامل أبرزها "عمر الطفل والأعراض المصاحبة للمرض وشدة المرض وحدته".



كما أشارت أخصائى طب الأطفال إلى أن علاجالأطفال يكون على حسب حالة الطفل المصابويتم تحديد العلاج بناءً على عدة عوامل أبرزها "عمر الطفل والأعراض المصاحبة للمرض وشدة المرض وحدته".

ومع تقلبات الجو التى تشهدها البلاد يصاب العديد من الأطفال بحساسية الصدر، فلا يوجد حتى الآن سبب محدد للإصابة بـولكن تزداد بسبب الإصابة الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية وتزداد الحساسية بوجود هذه الالتهابات.علاجعند الأطفال بالأعشابقال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن علاجعند الأطفال بالأعشاب إذا كان لم يتخط الخمس سنوات، يجب عدم علاجه بالأعشاب ولابد من متابعة حالته مع طبيب مختص.