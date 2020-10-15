AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ساحة الهناجر تستعد لاستقبال احتفال الإنتاج الثقافى بنصر أكتوبر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:18 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى - محمد نحلة
يستعد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، لاستقبال احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، فى الثامنة من مساء اليوم .


وتفقد المخرج خالد جلال، منذ قليل، اللمسات الأخيرة لاستعدادات المسرح بالاحتفال،  يرافقه الشاعر عماد عبد المحسن مدير عام إدارة النشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وعيد عبد السلام مدير عام الشئون المالية والإدارية بالقطاع، وأحمد خشبة مدير عام مكتب رئيس القطاع، وعدد من العاملين بالقطاع.

يقام الاحتفال تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.

يقام الاحتفال ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويتم تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة، كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لحفلات سبتمبر بمسرح ساحة الهناجر

الإثنين.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر

الإثنين.. مكتبة القاهرة تستعرض "بطولات أكتوبر" في مركز الهناجر

اليوم.. ندوة بعنوان بطولات أكتوبر لا تنتهى بمركز الهناجر للفنون

"بطولات أكتوبر لا تنتهي" في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

حفلات لـ فرقة رضا على مسرح ساحة الهناجر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

السيسي يعين ‏محمد الضويني وكيلًا للأزهر وصالح عباس رئيسًا لقطاع المعاهد

رحيل الأخ والحفيد.. شقيقة محمود ياسين: عشنا عاما حزينا ..وتكشف سر حب بورسعيد لفتى الشاشة ..صور

النائب محمد أبو العينين: طلبات سيراميكا كليوباترا مجابة في الدوري الممتاز

جبروت امرأة.. سيدة تقتل طفلها الرضيع بسبب حمل سفاح ..صور

بفوتوسيشن خيالي.. زوجة أحمد الشيخ تحتفل بقدوم مولودها الجديد

انهيار رانيا محمود ياسين من البكاء فى جنازة والدها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظروف غير إنسانية.. يحتجز زوجته في مرحاض 18 شهرًا.. شاهد

تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز

فوائد غير متوقعة عند حصول الجسم على فيتامين ب 10