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16 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
الأبراج
الأبراج
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حياة عبد العزيز
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم 16 أكتوبر في علم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد لمواليد اليوم "أنك حساس ولديك رغبة ملحة لفرض شخصيتك وإثبات ذاتك، أنت أيضا مثابر ومحارب، وتنجح بسبب إصرارك وتكرار جهودك، كما أنك تحتاج دائما للشعور بحريتك".

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كما قدمت لهم نصيحة، هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
      

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