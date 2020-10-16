16 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

وقالت عبير فؤاد لمواليد اليوم " أنك حساس ولديك رغبة ملحة لفرض شخصيتك وإثبات ذاتك، أنت أيضا مثابر ومحارب، وتنجح بسبب إصرارك وتكرار جهودك، كما أنك تحتاج دائما للشعور بحريتك".





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كما قدمت لهم نصيحة، هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.