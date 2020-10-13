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13 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم 13 أكتوبر في علم الأرقام

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 13 كتوبر فإن ذلك يعني أن لديك حسا اجتماعيا وتحسن التعبير عن مشاعرك بيسر.. أنت أيضا قادر على التميز وتأكيد ذاتك، لكنك تميل للمبالغة في عنادك.

نصيحة:

هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

مميزات وعيوب برج الميزان

بدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر ويستمر حتى يوم 22 أكتوبر، وهو من الأبراج الهوائية التي تعرف مواليده بالعقلانية، كما يعد من أكثر الأبراج التى لا تتوافق مع مولود الميزان، اما لونه المفضل هو الازرق .

أوضح الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، بعض العيوب والمميزات التى يتصف بها مولود الميزان...

المميزات :
-اجتماعي، منصف، متعاون، دبلوماسي، كريم
- مولود الميزان يتمتع بالجاذبية، فهو يهتم بمظهره الخارجى .
- يكره الميزان الظلم والعنف.
-العلاقات الإنسانية مهمة جدا بالنسبة إليه.
-أسلوبه الراقي يجذب الآخرين إليه.

ولكن رغم كل هذه المميزات إلا أن هناك بعض العيوب في هذا البرج وهى:

العيوب :

-شخص غير حاسم.
-يرثى نفسه دائما .
-يحمل الضغينة، ولا يسامح بسهولة .
- يتجنب مواجهات الكثير من المشاكل والصعوبات .
-متردد فى اتخاذ القرارت .

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