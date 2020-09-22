توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 ايلول-سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: لا تتردّد في فرض وجهة نظرك والدفاع عنها وتأكّد من أنك على طريق النجاح
عاطفيًا: لا تستغلّ طيبة قلب الحبيب ومحبته العميقة لك للحصول على مرادك
صحيا: الغذاء الصحي مهم جدًا، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية
برج الثور:
مهنيًا: لا تخالف القوانين لئلا تقع في مأزق أنت بغنى عنه قد يكلّفك خسائر كبيرة وبعض الزملاء
عاطفيًا: تحاول إقامة علاقة جديدة، وتسعى لأن تكون فيها الإنسان المخلص وصاحب العواطف الصادقة
صحيًا: لا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك فيدمر معنوياتك ويبقيك في حال من الجمود
برج الجوزاء:
مهنيًا: كن واضحًا في عملك مهما كانت الظروف وكن حذرًا في الوقت نفسه
عاطفيًا: تتملكك غيرة عمياء وتشعرك بالتوتر وتجعلك صعب المزاج ولا تطاق، ما ينفّر الشريك منك
صحيًا: كن صبورًا جدًا في التعامل مع الآخرين، وعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية معهم
برج السرطان:
مهنيًا: تتعرض لبعض المضايقات نتيجة مسؤوليات كبيرة إضافية تلقى على عاتقك
عاطفيًا: كن قويًّا وبرهن للحبيب أنك قادر على تحمّل مسؤولية تصرفاتك في أدقّ الظروف
صحيًا: العمل بالنصائح الطبّية ضروري ولا سيّما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية
برج الاسد:
مهنيًا: اندفاعك ونشاطك المميز يكلّلان أعمالك بالنجاح ويؤديان إلى نتائج إيجابية
عاطفيًا: يؤدي الشريك دورًا إيجابيًا ومتفهمًا في مناقشتكما المشاكل العالقة بينكما
صحيًا: أنت صاحب قرارات صائبة عمليًا وعاطفيًا، إنّما فاشل كبير على الصعيد الصحي
عاطفيًا: تفكّر في العودة إلى علاقة حب قديمة لأن مكانة الحبيب الأول ما زالت في قلبك
صحيًا: القيام بأي نشاط فنّي سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، شرط ممارسته باعتدال
:برج الميزان
مهنيًا: لا تعقد الأمور بل اعتمد البساطة لتتمكن من إكمال أعمالك بسهولة وتحقيق النتائج المطلوبة
عاطفيًا: الحبيب مخلص وصريح معك فلا تدع الشكوك تدخل بالك وإلا خسرته
صحيًا: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة
برج العقرب:
مهنيًا: لا تضيّع طاقاتك في تصرف الآخرين وليكن التعاون الصادق معيارًا لك في المجال المهني
عاطفيًا: تتمتع بروح مرحة وابتسامة دائمة الإشراق ما يسعد الحبيب كثيرًا ويترك الأجواء إيجابية دائمًا
صحيًا: لا تضعف أمام المغريات، تحصّن بالإرادة الصلبة، ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا
برج القوس:
مهنيًا: الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر الإمكان لتحقيق مكاسب طال انتظارها
عاطفيًا: على الرغم من وفائك للحبيب فإنه يطلب منك المزيد من الاهتمام به والبقاء قربه أطول وقت ممكن
صحيًا: أترك للرياضة مكانًا في مفكرتك اليومية، الهموم والمشكلات تؤثر سلبًا في وضعك الصحي
برج الجدي
مهنيًا: تتعرض للضغوط بعد استلامك منصبك الجديد، تعامل معها بروية وحكمة
عاطفيًا: إحذر غيرة أحد الأشخاص فقد يسبب لك تدمير علاقتك المتينة بالحبيب
صحيًا: الابتعاد عن الأجواء الرياضية يجعلك أسير الخمول والتهام الطعام بكثرة
برج الدلو:
مهنيًا: أبذل جهدًا كبيرًا وقم بمبادرات لرفع مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل مستحقاتك
عاطفيًا: لا تكتفِ بالحب من بعيد، بل إنسَ خجلك وتحلَّ بثقة عالية للتقرب ممّن تحب
صحيًا: تتلقى عددًا كبيرًا من الدعوات إلى الغداء أو العشاء، حاول عدم تلبية بعضها
برج الحوت:
مهنيًا: لا تتمادَ كثيرًا في تعاطيك مع المسؤولين أو تتطاول على الزملاء فقد لا يروقهم ذلك ويبتعدون عنك
عاطفيًا: كف عن التغاضي عن مشاعر الحبيب وعبّر له عن مشاعرك الحقيقية تجاهه وحبك الصادق له
صحيًا: غير نمط حياتك، وخصص لكل شيء وقتًا معينًا، ولا سيما للرياضة المفيدة للجسم والصحة