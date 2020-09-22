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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 22 ايلول-سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


  :برج الحمل
    مهنيًا: لا تتردّد في فرض وجهة نظرك والدفاع عنها وتأكّد من أنك على طريق النجاح

عاطفيًا: لا تستغلّ طيبة قلب الحبيب ومحبته العميقة لك للحصول على مرادك

صحيا: الغذاء الصحي مهم جدًا، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية



برج الثور:
    مهنيًا: لا تخالف القوانين لئلا تقع في مأزق أنت بغنى عنه قد يكلّفك خسائر كبيرة وبعض الزملاء

عاطفيًا: تحاول إقامة علاقة جديدة، وتسعى لأن تكون فيها الإنسان المخلص وصاحب العواطف الصادقة

صحيًا: لا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك فيدمر معنوياتك ويبقيك في حال من الجمود


برج الجوزاء:
مهنيًا: كن واضحًا في عملك مهما كانت الظروف وكن حذرًا في الوقت نفسه

عاطفيًا: تتملكك غيرة عمياء وتشعرك بالتوتر وتجعلك صعب المزاج ولا تطاق، ما ينفّر الشريك منك

صحيًا: كن صبورًا جدًا في التعامل مع الآخرين، وعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية معهم


برج السرطان:
مهنيًا: تتعرض لبعض المضايقات نتيجة مسؤوليات كبيرة إضافية تلقى على عاتقك

عاطفيًا: كن قويًّا وبرهن للحبيب أنك قادر على تحمّل مسؤولية تصرفاتك في أدقّ الظروف

صحيًا: العمل بالنصائح الطبّية ضروري ولا سيّما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية


برج الاسد:
مهنيًا: اندفاعك ونشاطك المميز يكلّلان أعمالك بالنجاح ويؤديان إلى نتائج إيجابية

عاطفيًا: يؤدي الشريك دورًا إيجابيًا ومتفهمًا في مناقشتكما المشاكل العالقة بينكما

صحيًا: أنت صاحب قرارات صائبة عمليًا وعاطفيًا، إنّما فاشل كبير على الصعيد الصحي



برج العذراء:
مهنيًا: أعد النظر في المشروع الذي تنوي تنفيذه، لأنّ الفشل يؤدي إلى خسارة كبيرة

عاطفيًا: تفكّر في العودة إلى علاقة حب قديمة لأن مكانة الحبيب الأول ما زالت في قلبك

صحيًا: القيام بأي نشاط فنّي سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، شرط ممارسته باعتدال


:برج الميزان
  مهنيًا: لا تعقد الأمور بل اعتمد البساطة لتتمكن من إكمال أعمالك بسهولة وتحقيق النتائج المطلوبة

عاطفيًا: الحبيب مخلص وصريح معك فلا تدع الشكوك تدخل بالك وإلا خسرته

صحيًا: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة


برج العقرب:
   مهنيًا: لا تضيّع طاقاتك في تصرف الآخرين وليكن التعاون الصادق معيارًا لك في المجال المهني

عاطفيًا: تتمتع بروح مرحة وابتسامة دائمة الإشراق ما يسعد الحبيب كثيرًا ويترك الأجواء إيجابية دائمًا

صحيًا: لا تضعف أمام المغريات، تحصّن بالإرادة الصلبة، ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا

برج القوس:                         
  مهنيًا:  الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر الإمكان لتحقيق مكاسب طال انتظارها

عاطفيًا: على الرغم من وفائك للحبيب فإنه يطلب منك المزيد من الاهتمام به والبقاء قربه أطول وقت ممكن

صحيًا: أترك للرياضة مكانًا في مفكرتك اليومية، الهموم والمشكلات تؤثر سلبًا في وضعك الصحي


برج الجدي
  مهنيًا: تتعرض للضغوط بعد استلامك منصبك الجديد، تعامل معها بروية وحكمة

عاطفيًا: إحذر غيرة أحد الأشخاص فقد يسبب لك تدمير علاقتك المتينة بالحبيب

صحيًا: الابتعاد عن الأجواء الرياضية يجعلك أسير الخمول والتهام الطعام بكثرة


برج الدلو:
مهنيًا: أبذل جهدًا كبيرًا وقم بمبادرات لرفع مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل مستحقاتك

عاطفيًا: لا تكتفِ بالحب من بعيد، بل إنسَ خجلك وتحلَّ بثقة عالية للتقرب ممّن تحب

صحيًا: تتلقى عددًا كبيرًا من الدعوات إلى الغداء أو العشاء، حاول عدم تلبية بعضها


برج الحوت:
    مهنيًا: لا تتمادَ كثيرًا في تعاطيك مع المسؤولين أو تتطاول على الزملاء فقد لا يروقهم ذلك ويبتعدون عنك

عاطفيًا: كف عن التغاضي عن مشاعر الحبيب وعبّر له عن مشاعرك الحقيقية تجاهه وحبك الصادق له

صحيًا: غير نمط حياتك، وخصص لكل شيء وقتًا معينًا، ولا سيما للرياضة المفيدة للجسم والصحة

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