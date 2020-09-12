توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 12/ 9 / 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم السبت 12 سبتمبر 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





:برج الحمل

مهنيًا: ارسم أهدافك جيدًا وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار

عاطفيًا: لا تدع الحبّ الذي تشعر به تجاه الشريك يتحوّل إلى حقد بسبب المشاكل بينكما

صحيًا: عليك ان تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال









برج الثور:

مهنيًا: رغبة صادقة من قبلك تجاه بعض المتضرّرين من تصرفاتك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة

عاطفيًا: إذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، بادر إلى التكلم معه في الموضوع اليوم قبل الغد

صحيًا: بعض الألم في عنقك أو بين كتفيك، خفف من الجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة





برج الجوزاء:

مهنيًا: تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزًا لتوسيع مجال عملك واستثماراتك

عاطفيًا: ابتعاد الشريك عنك بسبب سفره يشعرك بالكثير من الحزن والوحدة والشوق

صحيًا: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة كن مستعدًا لمواجهة التعب الذي يسببه ذلك





برج السرطان:

مهنيًا: مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصًا كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها

عاطفيًا: يعرّفك صديق إلى شخص من الجنس الآخر بغية بدء علاقة جدية معه، وتسير الأمور كما يجب

صحيًا: السباحة رياضة مفيدة جدًا، مارسها ساعة يوميًا أو كلما سنحت لك الفرصة









برج الاسد:

مهنيًا: وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك

عاطفيًا: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما

صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك





برج العذراء:

مهنيًا: تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم

عاطفيًا: مفاجأة تزيدك ثقة بالشريك وتعلقًا به وتفكّر في الارتباط سريعًا بعدما كنت تؤجّله باستمرار

صحيًا: لا تجيّر القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيّرها لنفسك وحثّهم على القيام بها





:برج الميزان

مهنيًا: إذا لم تقتنع بوجهة نظر الزملاء، لا توافق على اقتراحاتهم وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك

عاطفيًا: أمامك فرصة عظيمة لتذوّق السعادة الغرامية مع شخص كنت تحلم بلقائه منذ زمن

صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ





برج العقرب:

مهنيًا: صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأموال والنجاح

عاطفيًا: تشهد علاقتك بالشريك تغيّرات جذرية في الأيام المقبلة وقد توصلك إلى الزواج

صحيًا: خفف من ساعات جلوسك، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد









برج القوس:

مهنيًا: راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس

عاطفيًا: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له

صحيًا: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أوقف كل شيء واقصد طبيبك فورًا





برج الجدي

مهنيًا: يصلك مبلغ من المال يساعدك على الانطلاق في أحد مشاريعك المتعثرة

عاطفيًا: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك

صحيًا: لا تكثر من تناول الأطعمة الدسمة، وخصوصًا في المطاعم، بل اختر الصحي منها





برج الدلو:

مهنيًا: تحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها واعمل على تصحيحها قبل فوات الأوان

عاطفيًا: لا تحاول لوم الشريك بسبب انزعاجه منك، فأنت كنت تغيب عنه طويلًا في المدة الأخيرة

صحيًا: قد تشعر أنك بحاجة إلى طبيب نفساني، لأن كل ما يدور حولك يثير قلقك ويزعجك ويقلق راحتك





برج الحوت:

مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا

عاطفيًا: حان الوقت للتخلي عن حبيب سابق وبدء علاقة جديدة على أساس صلب