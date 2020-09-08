توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك اليوم في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنيًا: يجعلك الفلك خلال هذا اليوم تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة وتكون موفقا على الصعيد المالي خلال هذا اليوم.
عاطفيًا: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم، والأيام المقبلة تكون أفضل وتحمل مفاجآت سارّة
صحيًا: يستحسن مراجعة الطبيب اليوم لإجراء بعض الفحوص الروتينية، لكن لا داعي إلى القلق والخوف
برج الثور:
مهنيًا: تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي والحظوظ كلها تساندك وتقف الى جانبك
عاطفيًا: يوم مناسب لاستعادة ثقة الحبيب بك، ولو لم تكن متأكدًا من تجاوبه معك
صحيًا: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية يكون عاملًا مؤثرًا من أجل صحة أفضل
برج الجوزاء:
مهنيًا: ربما تقع في ورطة مهنية تسبّب لك مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة
عاطفيًا: لا تركّز على الجمال لدى اختيار الشريك، ستكتشف أنه ليس أساسيًا على الإطلاق
صحيًا: إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم
برج الأسد:
مهنيًا: يساعدك الفلك ويقدم لك الحظوظ والمساعدة على إنجاز مشروع كبير تجني ثماره سريعًا وتكون نتائجه ممتازة
عاطفيًا: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه
صحيًا: إذا أحسست أنك تحك بشرتك باستمرار عليك زيارة اختصاصي الأمراض الجلدية بسرعة
برج العذراء:
مهنيًا: تواجد الشمس فى برجك يا عزيزي العذراء تجذب الأخبار الطيبة، فلا تكن متذمّرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك
عاطفيًا: يسود الملل علاقتك بالشريك وتحاول إضفاء بعض التغيير عليها، لكن يبدو أن الأمر صعب نوعًا ما
صحيًا: حاول يا عزيزي التوفيق بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك
برج الميزان:
مهنيًا: يدعوك الفلك إلى الهدوء ولا تسبب إحراجًا كبيرًا لزملائك أمام أرباب العمل فقد يسبب لك هذا الامر مشاكل مستقبلية
عاطفيًا: تلتقي شخصًا تقع في حبه من النظرة الأولى وتتطور الأمور بينكما بسرعة ومن دون تخطيط
صحيًا: تخطّط لرحلة طويلة تستغلها لممارسة هوايتك المفضلة والترفيه عن نفسك
برج العقرب:
مهنيًا: يساعدك على تحمّل بعض المسؤوليات الصعبة في العمل لأن الاتكال عليك كبير جدًا
عاطفيًا: لا تفكر في خوض مغامرة عابرة لئلا تفسد علاقتك بالشريك، فأنت تدرك مدى إخلاصه لك
صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يوميًا خير من النوم ساعات طويلة
برج القوس:
مهنيًا: يسلط الفلك خلال هذا اليوم الضوء على علاقاتك في العمل، فكن أكثر موضوعية في تعاطيك مع زملائك
عاطفيًا: تعامل بجدّية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو يعتبرها بمثابة دين عليك
صحيًا: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية
برج الجدي:
مهنيًا: تنهمك في إدخال تعديل على موازنتك وتحديد مصاريفك، وبانتظارك فرصة مؤاتية لتحقيق مكسب مالي
عاطفيًا: تعيش مع الحبيب يومًا صعبًا يسوده القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك معه
صحيًا: كل ما يدور حولك ينعكس على نفسيتك وصحتك، وتبدو في أحسن حالاتك
برج الدلو:
مهنيًا: يحتم عليك الفلك أن تكون أكثر حزمًا في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية
عاطفيًا: تسوء العلاقة نوعًا ما بينك وبين الحبيب بعد الخلاف الذي حصل في المدة الأخيرة على أمور بسيطة
صحيًا: تتابع باهتمام البرامج المتعلقة بالنظام الغذائي، وتحاول تطبيق إرشادات أهل الاختصاص
برج الحوت:
مهنيًا: يخلصك الفلك من الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك
عاطفيًا: ابتعد عن أحد الأصدقاء المقرّبين جدًا فهو قادر على قلب علاقتك بالشريك رأسًا على عقب بسبب غيرته
صحيًا: لا تحاول العودة إلى نظامك الغذائي السابق العشوائي، فإنك تهدم كل ما بنيته بسرعة.