توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك اليوم في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





برج الحمل:

مهنيًا: يجعلك الفلك خلال هذا اليوم تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة وتكون موفقا على الصعيد المالي خلال هذا اليوم.

عاطفيًا: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم، والأيام المقبلة تكون أفضل وتحمل مفاجآت سارّة

صحيًا: يستحسن مراجعة الطبيب اليوم لإجراء بعض الفحوص الروتينية، لكن لا داعي إلى القلق والخوف





برج الثور:

مهنيًا: تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي والحظوظ كلها تساندك وتقف الى جانبك

عاطفيًا: يوم مناسب لاستعادة ثقة الحبيب بك، ولو لم تكن متأكدًا من تجاوبه معك

صحيًا: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية يكون عاملًا مؤثرًا من أجل صحة أفضل





برج الجوزاء:

مهنيًا: ربما تقع في ورطة مهنية تسبّب لك مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة

عاطفيًا: لا تركّز على الجمال لدى اختيار الشريك، ستكتشف أنه ليس أساسيًا على الإطلاق

صحيًا: إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم





:برج السرطان

مهنيًا: يدعوك إلى الابتعاد عن الفوضى والالتباس لئلا تتورط في موقف صعب

عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المسيرة معه

صحيًا: التوتر والانفعال والضغط والعصبية الزائدة تبقيك في حالة نفسية متعبة





برج الأسد:

مهنيًا: يساعدك الفلك ويقدم لك الحظوظ والمساعدة على إنجاز مشروع كبير تجني ثماره سريعًا وتكون نتائجه ممتازة

عاطفيًا: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه

صحيًا: إذا أحسست أنك تحك بشرتك باستمرار عليك زيارة اختصاصي الأمراض الجلدية بسرعة





برج العذراء:

مهنيًا: تواجد الشمس فى برجك يا عزيزي العذراء تجذب الأخبار الطيبة، فلا تكن متذمّرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك

عاطفيًا: يسود الملل علاقتك بالشريك وتحاول إضفاء بعض التغيير عليها، لكن يبدو أن الأمر صعب نوعًا ما

صحيًا: حاول يا عزيزي التوفيق بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك





برج الميزان:

مهنيًا: يدعوك الفلك إلى الهدوء ولا تسبب إحراجًا كبيرًا لزملائك أمام أرباب العمل فقد يسبب لك هذا الامر مشاكل مستقبلية

عاطفيًا: تلتقي شخصًا تقع في حبه من النظرة الأولى وتتطور الأمور بينكما بسرعة ومن دون تخطيط

صحيًا: تخطّط لرحلة طويلة تستغلها لممارسة هوايتك المفضلة والترفيه عن نفسك





برج العقرب:

مهنيًا: يساعدك على تحمّل بعض المسؤوليات الصعبة في العمل لأن الاتكال عليك كبير جدًا

عاطفيًا: لا تفكر في خوض مغامرة عابرة لئلا تفسد علاقتك بالشريك، فأنت تدرك مدى إخلاصه لك

صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يوميًا خير من النوم ساعات طويلة





برج القوس:

مهنيًا: يسلط الفلك خلال هذا اليوم الضوء على علاقاتك في العمل، فكن أكثر موضوعية في تعاطيك مع زملائك

عاطفيًا: تعامل بجدّية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو يعتبرها بمثابة دين عليك

صحيًا: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية





برج الجدي:

مهنيًا: تنهمك في إدخال تعديل على موازنتك وتحديد مصاريفك، وبانتظارك فرصة مؤاتية لتحقيق مكسب مالي

عاطفيًا: تعيش مع الحبيب يومًا صعبًا يسوده القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك معه

صحيًا: كل ما يدور حولك ينعكس على نفسيتك وصحتك، وتبدو في أحسن حالاتك





برج الدلو:

مهنيًا: يحتم عليك الفلك أن تكون أكثر حزمًا في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية

عاطفيًا: تسوء العلاقة نوعًا ما بينك وبين الحبيب بعد الخلاف الذي حصل في المدة الأخيرة على أمور بسيطة

صحيًا: تتابع باهتمام البرامج المتعلقة بالنظام الغذائي، وتحاول تطبيق إرشادات أهل الاختصاص







برج الحوت:

مهنيًا: يخلصك الفلك من الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك

عاطفيًا: ابتعد عن أحد الأصدقاء المقرّبين جدًا فهو قادر على قلب علاقتك بالشريك رأسًا على عقب بسبب غيرته

صحيًا: لا تحاول العودة إلى نظامك الغذائي السابق العشوائي، فإنك تهدم كل ما بنيته بسرعة.