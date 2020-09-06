توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 6/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 6 سبتمبر وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: استثمارات وأموال وبعض المفاجآت السارّة، وتعبّر عن رغباتك أمام بعض المراجع النافذة وتتلقى أجوبة مناسبة

عاطفيًا: فكّر وحلّل، حان الوقت لتجسيد أمنياتك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسميًا

صحيًا: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء



برج الثور:

مهنيًا: يغذيك هذا اليوم بالأمل ويجعلك مشرقًا، وقد تقدّم النصائح للآخرين أو الدعم وترفض أن تظهر بمظهر الضعيف

عاطفيًا: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها

صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيما السباحة



برج الجوزاء:

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التأمل والتفكير وإعادة النظر، أو الانسحاب من بعض الأماكن الخطرة أو الانتماءات الدقيقة

عاطفيًا: تعمل لراحة الحبيب وتغمره بالحنان الذي يستحق، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر

صحيًا: نفسيتك المتوترة نوعًا ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية



برج السرطان:

مهنيًا: يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو مساعدة في الوقت المناسب

عاطفيًا: تحقق اليوم خطوة مهمة في علاقتك العاطفية، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعج الحبيب

صحيًا: تكثر الرحلات هذا الشهر، فقم بواحدة إلى الطبيعة التي تحث على المشي





برج الاسد:

مهنيًا: كن متحفظًا يحذّرك هذا اليوم من التطاول على سلطة ما أو رفع التحديات، وقد يتحدث عن ظروف عامة تربكك

عاطفيًا: عليك أن تعزز علاقاتك بالشريك بشكل أكبر كي تستطيع العمل معه كأنكما فريق واحد

صحيًا: تجنب تناول القهوة بعد الظهر ومساء فهي تسبب لك الأرق ليلًا





برج العذراء:

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا للسفر والحب والتواصل المميّز والمفاجآت الحلوة

عاطفيًا: ركز اهتمامك على الحبيب، وحسّسه بالراحة والأمان، وأفصح له عن مكنونات قلبك وأحاسيسك تجاهه

صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية خفيفة ناتجة من تعرضك للشمس طويلًا بلا حماية





:برج الميزان

مهنيًا: يربكك هذا اليوم ولو انّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية

عاطفيًا: تهتم بالحبيب وتغدق عليه الوعود والهدايا، لكن لا تقدم على أمر إلا إذا كنت مقتنعًا به

صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيّما السباحة





برج العقرب:

مهنيًا: يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالًا واسعًا لإظهار مواهبك الجديدة

عاطفيًا: تجد نفسك مجبرًا على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب لك الإزعاج والضيق

صحيًا: شهيتك المفرطة لا مجال للجمها إلا بتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي





برج القوس:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية واهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل في هذا اليوم

عاطفيًا: أنت على قناعة بأن الحب هو حجر الأساس لبناء علاقة متينة وناجحة تنتهي بالاستقرار

صحيًا: تعاني قلّة النوم بسبب أمر مهم يشغل بالك، فحاول أن تعالجه سريعًا قبل تفاقمه

برج الجدي

مهنيًا: أعد النظر في بعض قراراتك السابقة إذا كنت تجد قرارًا أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك!

عاطفيًا: لتكن خياراتك بنّاءة تخدم مصلحة العلاقة، أما إذا أردت الارتباط فمن المستحسن اختيار يوم جيّد

صحيًا: يستحسن أن تدعو الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة وتمضية أجمل الأوقات معًا

برج الدلو:

مهنيًا:تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على ارض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضًا أو توسّع عملًا يتعلّق بشأن منزلي

عاطفيًا: تناقش أمورًا جدية، وتخوض علاقة جدية، أو تفكر في مشروع مع الشريك

صحيًا: لا تقلل من أخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، استشر طبيبك



برج الحوت:

مهنيًا: أوضاعك في العمل مستقرة حاليًا حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل

عاطفيًا: خُذ بعين الاعتبار احتمال تأزّم الأوضاع فلا تُجازف باستمرار العلاقة

صحيًا: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء











