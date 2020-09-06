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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 6/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الاحد  6 سبتمبر وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
      مهنيًا: استثمارات وأموال وبعض المفاجآت السارّة، وتعبّر عن رغباتك أمام بعض المراجع النافذة وتتلقى أجوبة مناسبة
عاطفيًا: فكّر وحلّل، حان الوقت لتجسيد أمنياتك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسميًا
صحيًا: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء


برج الثور:
          مهنيًا: يغذيك هذا اليوم بالأمل ويجعلك مشرقًا، وقد تقدّم النصائح للآخرين أو الدعم وترفض أن تظهر بمظهر الضعيف
عاطفيًا: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها
صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيما السباحة

برج الجوزاء:
     مهنيًا:  يدعوك هذا اليوم إلى التأمل والتفكير وإعادة النظر، أو الانسحاب من بعض الأماكن الخطرة أو الانتماءات الدقيقة
عاطفيًا: تعمل لراحة الحبيب وتغمره بالحنان الذي يستحق، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر
صحيًا: نفسيتك المتوترة نوعًا ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية

برج السرطان:
     مهنيًا: يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو مساعدة في الوقت المناسب
عاطفيًا: تحقق اليوم خطوة مهمة في علاقتك العاطفية، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعج الحبيب
صحيًا: تكثر الرحلات هذا الشهر، فقم بواحدة إلى الطبيعة التي تحث على المشي

برج الاسد:
       مهنيًا: كن متحفظًا يحذّرك هذا اليوم من التطاول على سلطة ما أو رفع التحديات، وقد يتحدث عن ظروف عامة تربكك
عاطفيًا: عليك أن تعزز علاقاتك بالشريك بشكل أكبر كي تستطيع العمل معه كأنكما فريق واحد
صحيًا: تجنب تناول القهوة بعد الظهر ومساء فهي تسبب لك الأرق ليلًا

برج العذراء:
        مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا للسفر والحب والتواصل المميّز والمفاجآت الحلوة
عاطفيًا: ركز اهتمامك على الحبيب، وحسّسه بالراحة والأمان، وأفصح له عن مكنونات قلبك وأحاسيسك تجاهه
صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية خفيفة ناتجة من تعرضك للشمس طويلًا بلا حماية

:برج الميزان
  مهنيًا: يربكك هذا اليوم ولو انّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية
عاطفيًا: تهتم بالحبيب وتغدق عليه الوعود والهدايا، لكن لا تقدم على أمر إلا إذا كنت مقتنعًا به
صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيّما السباحة

برج العقرب:
        مهنيًا: يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالًا واسعًا لإظهار مواهبك الجديدة
عاطفيًا: تجد نفسك مجبرًا على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب لك الإزعاج والضيق
صحيًا: شهيتك المفرطة لا مجال للجمها إلا بتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي  

برج القوس:                         
    مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية واهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل في هذا اليوم
عاطفيًا: أنت على قناعة بأن الحب هو حجر الأساس لبناء علاقة متينة وناجحة تنتهي بالاستقرار
صحيًا: تعاني قلّة النوم بسبب أمر مهم يشغل بالك، فحاول أن تعالجه سريعًا قبل تفاقمه

برج الجدي
     مهنيًا: أعد النظر في بعض قراراتك السابقة إذا كنت تجد قرارًا أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك!
عاطفيًا: لتكن خياراتك بنّاءة تخدم مصلحة العلاقة، أما إذا أردت الارتباط فمن المستحسن اختيار يوم جيّد
صحيًا: يستحسن أن تدعو الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة وتمضية أجمل الأوقات معًا

برج الدلو:
      مهنيًا:تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على ارض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضًا أو توسّع عملًا يتعلّق بشأن منزلي
عاطفيًا: تناقش أمورًا جدية، وتخوض علاقة جدية، أو تفكر في مشروع مع الشريك
صحيًا: لا تقلل من أخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، استشر طبيبك

برج الحوت:
       مهنيًا:  أوضاعك في العمل مستقرة حاليًا حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل
عاطفيًا: خُذ بعين الاعتبار احتمال تأزّم الأوضاع فلا تُجازف باستمرار العلاقة
صحيًا: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء 






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