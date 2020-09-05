توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 05 ايلول-سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: تستقطب اهتمام الجميع، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات

عاطفيًا: المطلوب إليك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جدًا

صحيًا: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتًا إضافيًا ولا تطل السهرات

برج الثور:

مهنيًا: قد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات

عاطفيًا: يجب أن تبادر الى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك بدون قلق، فأنت صادق فيها

صحيًا: تكون مصرًا على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك

برج الجوزاء:

مهنيًا: يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة،

عاطفيًا: لا توفر أي جهد في سبيل اسعاد الحبيب وتأمين الراحة له فهو يستحق ذلك

صحيًا: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة

برج السرطان:

مهنيًا: تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي

عاطفيًا: تحاول أن تخرج من روتين العلاقة باتباع أساليب جديدة في التعاطي مع الشريك

صحيًا: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان

برج الاسد:

مهنيًا: تصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصًا جيدة وتصحيحًا لمسار أو تقدّمًا في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق

عاطفيًا: تحضر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه الكثير من المفاجآت السارة

صحيًا: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك





برج العذراء:

مهنيًا: تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء

عاطفيًا: يوم جميل جدًّا تكثر فيه العواطف المشتعلة ويكون مناسبًا لجمع الشمل والمصالحة

صحيًا: قم بسفر مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجابًا على الصحة

:برج الميزان

مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم

عاطفيًا: لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب، فلم تعامله بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه وإخلاصه لك

صحيًا: وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة

برج العقرب:

مهنيًا: قد تقلق بشأن وضع طارىء، لا توقّع عقدًا ولا تسافر من دون تأكيد حجزك، حاذر الافكار السود

عاطفيًا: انتبه لوضعك العاطفي لأنه يبدو مربكًا وكعادتك تبدو ضائعًا وليس هناك ما يستحق القلق

صحيًا: إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي لأنك أصبحت في سن متقدمة

برج القوس:

مهنيًا: تحقق إنجازًا مهمًّا يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام

عاطفيًا: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه

صحيًا: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال

برج الجدي

مهنيًا: حاول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال، ابتعد قليلًا ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك

عاطفيًا: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدرتك على التحمّل والصبر، أظهر حماستك ولا تُهمل الواجبات والمتطلّبات

صحيًا: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة

برج الدلو:

مهنيًا: تحقق تطورًا مهمًا يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج

عاطفيًا: يكسبك الفلك جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك

صحيًا: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك

برج الحوت:

مهنيًا: تنظّم شؤونًا عامة وخاصة، دع عواطفك وميولك وانتماءاتك جانبًا وتحرّك بتجرّد

عاطفيًا: حاول تفادي المشاكل حتى لو أجبرك الأمر على التنازل عن نقطة معيّنة

صحيًا: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة