توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 29 أغسطس إلى الجمعة 4 سبتمبر 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 29 أغسطس الى الجمعة 04 سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

إنها بالتأكيد بداية اسبوع دقيق ومتطلب قد تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهمومًا ومستجدات وطلبات تتأخر، ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع. فلا تحرق المراحل واستعد لعراقيل قد تطرأ في الآونة الأخيرة، ومعاكسات صغيرة تتطلب منك جهدًا لمحاصرتها، أو يترجم الأمر بمهمة جديدة تزداد على مسؤولياتك الاعتيادية. لحسن الحظ أنك تتمتع بكفاءة عالية لضبط الأوضاع، والانتصار على هذه المشاغل الجمة التي قد تجعل غيرك مرتبكًا، في حين تشكل بالنسبة إليك تحديات مشوقة .





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

لن تعاني تحديات ولا استفزازات، بل قد تكثر احتمالات انهاء ازمة عالقة. قد تستجيب السماء لمطالبك ، فتقدم على تطور في حياتك العاطفية والعائلية ، وتتلقى هبة كبيرة لن تنساها. ترتبط بعلاقات وصداقات جديدة،. كل شيء ممكن في هذه الفترة التي يجب أن تستفيد منها، لكي تقول ما في قلبك وتعبّر عن أفكارك ومشاعرك، وتحاول أن تصحح أخطاء الماضي، وأن تعيد اللحمة إلى علاقاتك.







برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

بداية اسبوع واعد ناجح ونشيط وفعال، وتكون الظروف متآمرة مع مصالحك لكي تعطيك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد، أو إذا لم تسد الفراغ الذي عانيته سابقا . أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد، فقد تكون هذه الفترة مدخلًا إلى توضيح الرؤية وتثبيت المواقع، ويشير إلى سيناريوهات عديدة، منها عودة اللقاء والتواصل والاجتماع، أو توطيد الأواصر، وربما تفسر الوضع بحب يستعيد إشراقه، أو حتى بناء سعادة بعد قناعة تتوصل إليها.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تبدأ الاسبوع مع أوضاع عاطفية ممتازة، وتنطلق في فضاء واسع من الانشراح والمشاعر الجياشة. تكون الظروف العائلية والعاطفية مشرقة قد تنمو صداقة وتتطور الى علاقة حب، وتتحسن الروابط العائلية شرط الاهتمام بالمتطلبات الطارئة. تبدوسعيدًا بلقاء يثمر أو بوح صادق أو تقارب مع الحبيب الغالي، أو ربما لمصادفة تجمعك بشخص يخفق له قلبك. بعض مواليد الجوزاء يعرفون مصالحة كبيرة أو يلتقون الحبيب بعد غياب.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

لا للتصرف العشوائي لا أعتقد أنّ الجو العام يخدم مصالحك أو يسهّل أعمالك. قد يطرأ ما يُعرقل التقدّم ذلك باختلاق المشاكل والأزمات على مختلف الصعد، من الضروري التحلّي بالليونة والمرونة. قد تشتد الضغوط فتصبح الأجواء مشحونة والحظوظ ضئيلة جدًا. بإمكانك بالطبع تخطّي الصعوبات لكن يتوجب عليك أولًا ضبط النفس وعدم الانفعال. قد تنزعج من بعض التدخّلات وتفقد السيطرة على أعصابك فتتسرّع باتخاذ خطوة تندم عليها لاحقًا. تظهر التحديّات خلالها بشكل واضح واستفزازي وقد تنذر بالخطر. أدعوك الى عدم التصرّف بشكل عشوائي وارتجالي حتّى لوشعرت بالضيق والانزعاج.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تبدو مطمئنًا لسير عملياتك العاطفية. تتفاهم مع الحبيب والشريك على أمور شتى، وتتخطى المشاكل السابقة. تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتتاح لك لقاءات متنوعة واجتماعات براقة. تلتقي الأصدقاء القدامى والجدد، وإذا كنت عازبًا فقد تذهب لمواعيد غرامية حلوة. تزداد نجوميتك إشراقًا، وتبدو في مزاج رومنسي يلفت إليك الأنظار. لا مكان للضجر، خلال هذا الاسبوع الذي يحمل عناوين كثيرة كالانسجام والحب واللقاءات الحارّة والارتباط.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تتمتع هذا الاسبوع بحظ استثنائي مع وجود القمر المكتمل في الحوت الصديق يجب أن تستفيد من هذه الحظوظ في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة، مزودًا بالشجاعة والجرأة اللتين تخدمان مصالحك في كل لحظة. تتقدّم بخطى ثابتة ونظرة واعية الى الامام أنت مبدع ومتفوق فالظروف إيجابية تبشر بالتقدم والانجاز وكذلك الابداع تنتصر في معاركك الحقيقية وتتوافر لك مشاريع مهمة في هذا الوقت لكي تصحح المسيرة وتهزم المنافسة.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يأتيك هذا الاسبوع محملًا بمشاعر وانفعالات شديدة ورغبات باتجاه شخص لافت جدًا يترك أثره فيك. قد تعيش قصة فريدة، وعلاقة مميزة يحجبها عن الأنظار، أو يحاول أن يطلقها إلى النور ويواجه العقبات. لا شك في أن الالتباس والغموض يخيمان، فيعيش بعضهم أفراحًا وأوقاتًا سعيدة وأسفارًا مع الحبيب ربما الاسد في عيد في هذه الفترة، قد يرتبط أيضًا بزواج أو يحتفل بخطوبة.



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تفيض حيوية واندفاعًا وتسير نحو تنفيذ أهدافك مهما اعترضتك الحواجز. تقوم بدور توافقي، وتقرب وجهات النظر. قد تضطلع أيضًا بدور الوساطة بالنسبة إلى موضوع عام، فتكون صلة الوصل بين بعض الأطراف وتدير بعض الشؤون بجاذبية كبرى وتفاؤل. تبدأ ربما بتنفيذ أحد المشاريع أو تقدم أفكارًا بطريقة لافتة. قد توقع عقدًا ، أو توافق على التزام جديد، أو ترتبط بمجال كنت حتى الآن متحفظًا إزاءه. لكن أنصح لك التحفظ وعدم التورط في بعض العمليات أو المغامرات، اذ قد يفاجئك ما لا يروقك، أو يضعك في موقف حرج.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تكثر الاصطدامات في هذا الاسبوع وربما تعاني عدم تفهم الحبيب أو اهماله لأمرك. تختلفان على نقاط عديدة تجعلك تسأل نفسك عن القواسم المشتركة التي جمعتكما في البداية. خلافات ناجمة عن أمور بسيطة، ويجب التحلّي بالمنطق والهدوء التام لمواجهتها ومعالجتها. لن ينفع إلقاء التهم أو التهرّب من الواجبات، وربّما يكمن الخطأ في عدم القدرة على تنسيق الواجبات، الأمر الذي يدفع الطرف الآخر الى التذمر من الإهمال





برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

يتآمر عليك الحظ من خلال القمر الجديد في الحوت ومن خلال اعداء ومنافسين، وتعاني ضغوطًا مختلفة تسبّب لك الأرق والتعب وربّما القطيعة.. منهمك ومرتبك ومعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة. تفتقر الى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، ذلك لأنّك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضًا. ابتعد عن الأجواء المشحونة وعن الضجيج والفوضى والأماكن الخطرة. تجنّب الجدال لأنّك خاسر لا محالة. لا تتحدّ أحدًا فأنت غير قادر على تجاوز الآخرين ولا على احتلال مواقعهم، بل بالعكس تمامًا تعرّض موقعك للخطر. انّ الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق ولا بالمجازفة بتغيير وظيفة أو وضع معيّن.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

يسود جو من الالفة والانسجام معظم العلاقات، وما عليك الا استغلال كل لحظة جميلة وبنّاءة لاعادة بناء الروابط والركائز ولإضفاء الدفء والثقة على الاجواء. يحاول الحبيب إغواءك ويفعل المستحيل لكي يلفت اهتمامك أو يبعث السعادة في قلبك. يمكن القول أن المناخ العاطفي خاص ومميز ، وأن بعض اللقاءات تنعش القلب، وتذكرك بالأيام الماضية إذا كنت ممن تخطوا عمر المراهقة والشباب. تحاط بعلاقات تدفئ قلبك فتفرح بجو البراءة الذي يسوده.





:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

ترافقك تأثيرات مشجعة من القمر المكتمل في الحوت وتهديك السماء قدرات هائلة وأفراحًا ونجاحات، فتحقق خلالها مشاريع بعيدة الأمد. يحالفك الحظ كما لم تتوقع مع دخول عطارد الى برجك ، وقد تجني أرباحًا فجائية. تتوصل إلى تعزيز أوضاعك المهنية والمالية وتحصل على نتائج مذهلة. قد يأتي الحظ عن طريق زيادة في الراتب أو مركز أعلى أو عقد توقعه أو مشروع جديد تباشره أو سفر يبعث في نفسك الانشراح. سواء أكنت تعمل أو تذهب في عطلة، فإنك تصادف السعادة. أمامك آفاق جديدة ورحلات مميزة وتنفيذ لبعض الوعود أو تحطم لبعض القيود التي كانت تحول دون بلوغك الأهداف.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تأخذ على الحبيب عدم اكتراثه واستغلال طيبتك وانفتاحك. لن تجد خيارًا إلا مواجهته وحثه على اعتماد أسلوب آخر. تضطر ربما إلى الحزم والحسم، فتجد نفسك أمام وضع يحتاج إلى التروي، فتتغاضى عن بعض المآخذ وتؤجل المواجهة. أحذرك أيضًا من الانجذاب إلى شخص لافت، قد يتسبب ببعض المشاكل. إنسَ الاساة وغضّ النظر عن الاخطاء إذا أردت السير قدمًا بالعلاقة الى الامام.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تسير الأمور كما تشتهي، فالجو أفضل بكثير تحالفات واضحة وأبواب الحظ تفتح مجددًا. فتعيش اسبوعا مثمرًا ويفي بوعوده. تبدو قويًا وقادرًا، وتتحدى كل المصاعب وتثبت رجليك، وترفع التحديات بوجه المنافسين والخصوم وتبدو واثقًا بنفسك، ومسيطرًا على الأوضاع. تساعدك قدراتك الخلاقة على بناء المشاريع وإنجازها، ويبارك الحظ كل العمليات المالية والمصرفية والاستثمارات والمراهنات والمساهمات. تقدر الأوضاع وتحللها بحسن إدراك وحدس لا يخيف، بحيث تفهم ما يجري على الساحة السياسية والاجتماعية، فتؤدي دورًا مميزًا وتمارس موهبتك في الاستقطاب وكسب التأييد.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تسجل سماء هذا الاسبوع المزيد من الإنفراجات وايضًا المفاجآت السارة. تكشف لك النجوم أسرارًا مرحة يطمئن لها القلب وترتاح لها الأعصاب. تبقى العاشق المتحمس الذي قد يتباهى بالبذخ والكرم بلا حساب وتخطيط. كما أنّ الأجواء تشير الى ارتياح كبير وتبادل واسع من العواطف والدعم والتطمين، الأمر الذي يزيد العلاقة المستقرة متانة ويحسّن تلك التي تعاني اضطرابات وحيرة. تسعى لتقريب وجهات النظر وايجاد حلّ أومخرج لأزمة معيّنة. لن يخذلك الحظّ بل يقف الى جانبك





برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

أنت مدعو الى التنبيه والتحذير من الاستخفاف والاستهتار بأي إشارة، ففي الأجواء ضغوط كبيرة تجعلك تواجه بعض الصعوبات المهنية والادارية. لا تتقاعس ولا تتهرب من المسؤوليات، بل اسع الى الانسجام والتوافق متجنبًا التقلبات في المصالح والسمعة. إن الدرب صعبة ومعقّدة جدًا. تكثر الفضائح وتنتشر الإشاعات المغرضة, الجو متوتّر جدًا ويتطلّب منك هدوءًا تامًا لاستيعاب مختلف التطوّرات وبالتالي لوضع حدٍّ لها.قد تعاني تراجع العلاقات العامة،إذ تختلف مع شريكك أو زميلك. ومن يدري فقد تخسر فرصة مهمّة بسبب طبعك المتوتر الذي لا يوحي بالثقة. هدّئ من روعك، ولا تتسرّع في الكلام.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تكون الظروف الحالية مؤاتية جدًا للتقارب، بإمكانك المشاركة في الندوات والدّعوات. قد تجد نصفك الآخر أو ربمّا تبدأ صداقة، ما تتعزز روابطها لاحقًا لتصبح عاطفية وثابتة. في جميع الأحوال تدعم الكواكب عواطفك الجيّاشة وتضع في طريقك علاقات جذابة.أما إذا كنت خاليًا فالحب على موعد معك، سواء في الداخل أو في الخارج، وتصادفه ربما من دون انتظار أو استعداد. يزول التردد الذي عشته سابقًا، والمتعلق بقصة حب تربكك منذ مدة. قد يحسم الشريك أمره ويتخذ قراره ويجرك إلى ارتباط أو حسم. إذا لم تكن أنت عاشقًا، فقد تعيش قصة حب تخص أحد الأولاد أوالأشقاء أوالأصدقاء.





برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

انه اسبوع ذهبي من الاكتشافات والتحقيقات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات حان وقت الاجتهاد والكفاح. فبعد الهدوء وبعد الركود الذي أثّر بعض الشيء في مصالحك، يأتي وقت العمل وتحمّل المسؤوليات. لن تقيّدك الأحداث بل تترك لك الفرصة لتختار الأنسب والأفضل. تعيش تجارب جديدة وتحصل على عروض مغرية وغير مغرية ايضًا وكأنّ باب الفرص قد فتح امامك، وما عليك سوى دراسة تلك الفرص قبل اتخاذ اي قرار. تحقق مبتغاك وتبدأ بجديد أو تغير اتجاهاتك كليًا، مستجيبًا لنداء القلب. تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيدًا في إنجازاتك. قد تتجسد أحلامك يا عزيزي، وتنتقل إلى مرحلة أخرى من مهماتك.



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

يتسلط الضوء على شؤون العائلة والمنزل ما يجعلك تطرح بعض التساؤلات. قد تمر بفترة من القلق والجمود وعدم التواصل. جو من البلبلة والشكوك والبرودة في بعض العلاقات توخَّ الحذر وتجنب الكلام الجارح والانتقاد، فالوقت غير مناسب لاثارة الفتن والمشاكل تبحث عن تمتين بعض العلاقات العاطفية، وقد تميل إلى الارتباط بعد فترة من التردد هذا طبعًا، إذا كنت خاليًا، أو ربما تقدم تنازلات في سبيل توطيد العلاقة.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

لا تزال الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك. طاقاتك الكبيرة تؤهلك خوض المعارك وحصد نجاحات متنوّعة. تنشط الأعمال وتزدهر ولا شيء يمنعك من تحقيق إنجاز رائع. فرص النجاح والتفوق كبيرة فأنت تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة انت قويّ وقادر على استيعابه وقلب المعطيات رأسًا على عقب لمصلحتك. باستطاعتك تسلّق القمة اذا ارادت، لكن عليك ان تتحلّى أوّلًا بالطموح والقدرة. تحرّك باتجاه هدفك ولا تجلس منتظرًا نصيبك ! خذ أنت المبادرة اذ لا ينقصك شيء. لديك الثقة والحظ والفرصة.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تعيش اسبوعا ناجحًا يفتح امامك بابًا واسعًا للحوار ولإقامة جسور متينة مع الحبيب. يكون القلب مرتاحًا والعواطف دافئة والنيات صادقة تشاطر الحبيب اوقاتًا جميلة من الفرح والتودد والحميمية. لن تشعر بالوحدة لأن الحبيب يُظهر تفهمًا واستيعابًا لهمومك، ويحاول بالتالي أن يخفف عنك وأن يقاسمك الواجبات او حتى النيابة عنك. جو دافئ يشجع على تبادل الأحاديث والأسرار، فتقرب المسافة بين الطرفين ويسود جو من الإلفة والثقة.

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

يضج هذا الاسبوع حركة وأحداثًا متلاحقة وأوضاعًا متغيرة ومفاجآت وأعمالًا مثمرةمع وجود القمر المكتمل في برجك تسير الأمور بشكل سريع، وتجد نفسك أمام جبل من الأعمال يجب أن تنجزها من دون تضييع للوقت. تلهث يمينًا وشمالًا، وتنجز أعمالك بدقة، كما هي عادتك، فتسعى جاهدًا لإتمام كل واجباتك وإرضاء الجميع حولك. قد تتبوأ مركزًا، أو تتوصل إلى إنهاء مهمة كبيرة، فالتيار الإيجابي قد يأخذك إلى آفاق واسعة ومجهولة منك حتى الآن. تنفتح على عالم كثير التشويق وتنظر إلى الأعلى، عازمًا على الوصول وتحقيق أصعب الأماني.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تعرف فترة مزدهرة مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة. تترك، أينما حللت، انطباعًا هائلًا وتلفت الأنظار، وقد توظف هذه الإيجابيات لإنجاح أعمالك أواستثماراتك. فإذا كانت الأوضاع المادية تتعزز أكثر بالعمل، إلا أن نجوميتك تبدو الوسيلة الأوفر لإنجاح مخططاتك إذا كنت عازبًا فقد تتاح لك فرص كثيرة للتقرب من شخص مميز أو من أشخاص عديدين يكون الخيار بينهم صعبًا. تمارس هواية الإغواء وتغزو القلوب. تلبي دعوات كثيرة، وقد تقدم على خطبة أو ارتباط.