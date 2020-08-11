توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 11/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 آب-اغسطس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: على الرغم من الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية أو على الأقلّ تخمد التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء.
صحيًا: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصًا آخر
برج الثور:
مهنيًا: أمر طارئ يحدث في العمل اليوم تضطر من خلاله الى الغاء الكثير من المواعيد
عاطفيًا: سوء تفاهم يحدث اليوم يجعلك تنفعل إزاء الحبيب وتقرر الابتعاد عنه قليلًا ريثما تهدأ
صحيًا: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنيًا ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج
برج الجوزاء:
مهنيًا: تُشغل باهتمامات متنوعة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية، فتحصد ثمارًا طيبة وارباحًا وفيرة
عاطفيًا: لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء
صحيًا: عليك ان تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيرًا وتسبب لك مشكلات
برج الأسد:
مهنيًا: قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب
عاطفيًا: :لا تتهرب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضا عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم
صحيًا: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة
برج الميزان:
مهنيًا: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيدًا من التطور والتقدم في العمل
عاطفيًا: قد تكون على حقّ، لكنّ الأسلوب الذي تتبعه ليس مرنًا، فتوجّه الانتقادات عشوائيًا وتجرح مشاعر الحبيب بغير قصد
صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك
برج العقرب:
مهنيًا: كل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها
عاطفيًا: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك
صحيًا: انهض باكرًا ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة
برج القوس:
مهنيًا: قد تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، اهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم
عاطفيًا: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعودًا وإشارات في هذا النطاق
صحيًا: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلبًا على وضعك الصحي، فكن حذرًا
برج الجدي:
مهنيًا: تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء
عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن مشاعرك، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يومًا جيّدًا للتقرّب منه
صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي
برج الدلو:
مهنيًا: المحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها تواجهك اليوم لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن
عاطفيًا: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، اترك الأمور لأربابها وأرح نفسك
برج الحوت:
مهنيًا: تشعر بالحرية وبمساحة كبيرة من النفوذ والسيطرة، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل
عاطفيًا: أعتقد أنك تعيش يومًا رومانسيًّا جميلًا يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل
صحيًا: تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة