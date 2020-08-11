AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 11/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:05 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 11 آب-اغسطس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


برج الحمل:
مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: على الرغم من الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية أو على الأقلّ تخمد التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء.
صحيًا: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصًا آخر



برج الثور:
مهنيًا: أمر طارئ يحدث في العمل اليوم تضطر من خلاله الى الغاء الكثير من المواعيد
عاطفيًا: سوء تفاهم يحدث اليوم يجعلك تنفعل إزاء الحبيب وتقرر الابتعاد عنه قليلًا ريثما تهدأ
صحيًا: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنيًا ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج


برج الجوزاء:
مهنيًا: تُشغل باهتمامات متنوعة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية، فتحصد ثمارًا طيبة وارباحًا وفيرة
عاطفيًا: لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء
صحيًا: عليك ان تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيرًا وتسبب لك مشكلات

 

:برج السرطان
   مهنيًا: يلجأ إليك الجميع بحثًا عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك
عاطفيًا: تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص
صحيًا: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها

برج الأسد:
مهنيًا: قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب
عاطفيًا: :لا تتهرب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضا عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم
صحيًا: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة

:برج العذراء
       مهنيًا: قد تواجه تأخيرًا وعراقيل وتتراكم المشكلات الصغيرة والمزعجة، وربما تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون مسيئة إليك
عاطفيًا: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان
صحيًا: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علمًا أنك لست مرغمًا على القيام به

برج الميزان:

مهنيًا: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيدًا من التطور والتقدم في العمل

عاطفيًا: قد تكون على حقّ، لكنّ الأسلوب الذي تتبعه ليس مرنًا، فتوجّه الانتقادات عشوائيًا وتجرح مشاعر الحبيب بغير قصد

صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك

برج العقرب:
مهنيًا: كل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها
عاطفيًا: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك
صحيًا: انهض باكرًا ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة  

برج القوس:                         
مهنيًا: قد تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، اهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم
عاطفيًا: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعودًا وإشارات في هذا النطاق
صحيًا: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلبًا على وضعك الصحي، فكن حذرًا


برج الجدي:
مهنيًا: تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء
عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن مشاعرك، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يومًا جيّدًا للتقرّب منه
صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي


برج الدلو:
مهنيًا: المحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها تواجهك اليوم لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن
عاطفيًا: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، اترك الأمور لأربابها وأرح نفسك


برج الحوت:
مهنيًا: تشعر بالحرية وبمساحة كبيرة من النفوذ والسيطرة، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل
عاطفيًا: أعتقد أنك تعيش يومًا رومانسيًّا جميلًا يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل
صحيًا: تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 18/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 31 -7-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

21 مستشفى تعود إلى العزل لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها

قناة أطفال قطرية تدعو إلى الشذوذ الجنسي.. فيديو

كيفية إهداء ثواب قراءة القرآن للميت.. الإفتاء تحدد الصيغة الصحيحة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. مضاعفات خطيرة لـ جلطة المخ

الأحمر لا يليق بك.. هل يعاقب الأهلي «أحمد فتحي» بـ التسقيع؟

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

طريقة تسوية البط بـ 4 وصفات مختلفة

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا