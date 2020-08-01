توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 1/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت01 اب-اغسطس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، تقدم أفكارًا براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح
عاطفيًا: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة
صحيًا: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها
برج الثور:
مهنيًا: تبدأ بالتخطيط لمشاريع مقبلة، فتسير الأمور كما هو متوقّع لها، ومفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها
عاطفيًا: تقلق بسبب تغير الحبيب معك خلال هذه الفترة، ولا تتجاهل نصائحه لك واستمع منه
صحيًا: استمتع بوقتك قدر الإمكان واستفد من كل لحظة فرح لتتناسى الضغوط عليك
برج الجوزاء:
مهنيًا: من المحتمل ان تعاني مشاكسات ومماحكات، قد يخيبك العمل كما الصداقات، لا تجازف ولا تُبح بأسرارك
عاطفيًا: اهتم بمشاعر الحبيب ولا تسبب له الإحراج أمام الآخرين لأن ذلك يترك لديه انطباعًا سيئًا عنك
صحيًا: كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي مفيد، سرعان ما تغير نظرتك إلى الرياضة
برج الاسد:
مهنيًا: يبدأ الشهر بفينوس في برج السرطان فيثير بعض الحساسيات والنعرات ويجعلك محتارًا وميالًا إلى الانتفاضة والثورة
عاطفيًا: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها، فهي تتعلق بكما وحدكما
صحيًا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر ولا سيما أنك تستفيد منها كثيرًا
:برج الميزان
مهنيًا: تأسف لعدم التجاوب من قبل بعض الزملاء، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الجماعات التي تسعى إليها
عاطفيًا: تحكّم في عواطفك لأنّها تودي بك أحيانًا إلى الهاوية، وتوقعك طيبة قلبك في المشاكل دومًا، ألم تتعلّم من أخطائك؟
صحيًا: فصل الصيف الأجمل للقيام بالمشاريع الرياضية والترفيهية المفيدة للصحة
برج العقرب:
مهنيًا: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاونًا ولا تتذمّر وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات
عاطفيًا: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك اليقين بأنه محقّ في طلبه؟ لست على حقّ دائمًا، فخفّف من تعجرفك واصغِ إلى الآخرين
صحيًا: أنت صاحب تنظيم في كل شيء، لكنك مهمل بحق صحتك، وهذه نقطة ضعف تسجل عليك
برج القوس:
مهنيًا: أدعوك الى الهدوء لأن الحظ يعطيك فرصة جديدة في مجال عملك، كما يعطيك منحة أو مكافأة
عاطفيًا: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيّدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك
صحيًا: من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية فترة نقاهة في قريتك النائية
برج الجدي
مهنيًا: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّسًا لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين
عاطفيًا: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلّبة وتسارع الى اتّهام الحبيب زورًا وتندم لاحقًا على تسرّعك وعلى ما سببت له من أذى معنوي
صحيًا: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي
برج الدلو:
مهنيًا: سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر، أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضًا جيدة وآفاقًا لافتة
عاطفيًا: النقاشات هذا اليوم قد تحمل أزمة أو تدهورًا في العلاقة ولا سيّما إذا كانت هذه الاخيرة متأرجحة أو جديدة
صحيًا: يحسدك المحيطون بك على الرشاقة التي تتمتع بها، هذا كله بفضل ممارسة الرياضة بانتظام
برج الحوت:
مهنيًا: تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما كانت نفسيتك مُتعبة
عاطفيًا: لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقر نسبيًا ويميل الى الوضوح والانقشاع
صحيًا: تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من الغازات