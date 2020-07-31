توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 31 -7-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ فى اول ايام عيد الاضحى المبارك وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 31 تموز-يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:



مهنيًا: لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهرًا، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر



عاطفيًا: قد يعتمد الشريك بعض الخطوات التي تتسم بطابع درامي، بغية تحقيق أهداف حددها لنفسه مستقبليًا

صحيًا: خفف من وطأة الضغط على نفسك لئلا تصاب بانهيار أو بوعكة مفاجئة

برج الثور:

مهنيًا: تتطور الأمور إيجابيًا لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة

عاطفيًا: إياك التجنّي على الشريك لأسباب سخيفة وسطحية، قد ترتد الأمور سلبًا عليك، وتورطك في لا يحمد عقباه

صحيًا: يعتريك شعور بأن مناعتك غير قوية، وتحاول الإكثار من الفيتامينات عشوائيًا



برج الجوزاء:



مهنيًا: تظهر قدرة على الخلق والابداع وتميل الى تقديم المساعدة للزملاء ما يرفع من رصيدك بينهم

عاطفيًا: لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر وكن ايجابيًا في تعاملك معه

صحيًا: إرادتك القوية تسمح لك التخلص من كل ما يهدم صحتك ويبقيك في حال سليمة





برج السرطان

مهنيًا: تعارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعًا بما يعرض عليك، العشوائية لن تكون في مصلحتك

عاطفيًا: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البناءة لكل ما يقلقك

صحيًا: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي





برج الاسد:



مهنيًا: تواجه شكوكًا في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية

عاطفيًا: العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية

صحيًا: تستريح من بعض الضغوط، يمكنك أن تخطط لمشروع ترفيهي يريحك أكثر







برج العذراء:

مهنيًا: تطورات إيجابية تعزّز مركزك المهني، فكن جاهزًا للأيام المقبلة، فهي قد تكون أكثر إشراقًا

عاطفيًا: أنانية الشريك باتت مزعجة جدًا، لذا عليك تدارك الأمر والتصرف بفاعلية أكبر

صحيًا: بعض الانفعالات الناجمة عن مشاغل الحياة المهنية تدفعك إلى التفكير في أخذ قسط من الراحة لإراحة أعصابك





برج الميزان



مهنيًا: حاذر هواجس وافكارًا سودًا تنتابك، فقد تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنية

عاطفيًا: فتور في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها

صحيًا: عليك الابتعاد عن التدخين سريعًا، والقيام بهذه الخطوة بات ضروريًا





برج العقرب:



مهنيًا: قد تخف الحظوظ تدريجيًا، والمطلوب منك الرويّة والتعقّل، وخصوصًا في المجالات المادية والمهنية

عاطفيًا: تشعر بالشوق الى الحبيب وترغب في قضاء بعض الوقت بجانبه، وتتبادلان أحاديث شيقة ورومانسية

صحيًا: البحث في دفاتر الماضي عن الصحة الجيدة لا يفيد، المفيد هو اليوم وكيفية المحافظة عليها





برج القوس:



مهنيًا: تزداد معارفك بالعمل وتستفيد منها وتتواصل مع الزملاء العمل كي تنجز المشارعي بشكل أسرع

عاطفيًا: كن أكثر قوة ولا تضعف أمام الضغوط التى تقف بوجه علاقتك مع الحبيب

صحيًا: تصاب بآلام مفاجئة في العنق ناتجة من كثرة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر

برج الجدي



مهنيًا: بعد النجاح الذي حققته أخيرًا في العمل، باتت النظرة إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعزّز موقعك بين الزملاء

عاطقيًا: شخص ما معجب بك ويلاحقك دائمًا، لم لا تفكر في إعطائه فرصة للتقرب منك؟

صحيًا: يدعوك الوضع الذي أنت فيه إلى تغيير نظام الأكل لكي تحافظ على رشاقتك

برج الدلو:



مهنيًا: تحاط بالأصدقاء والأهل والأحبّاء، وتتلقى مساعدة تفاجئك، تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت

عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا مع الشريك بتصرفاتك، فقد يفاجئك بردّة فعل تكون غير متوقعة وتنهي العلاقة بطريقة سيئة

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عما قد يثير لك مشاكل أنت بغنى عنها وتتركك في حال من اللاستقرار

