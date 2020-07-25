توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 25 إلى الجمعة 31 يوليو 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 25 الى الجمعة 31 تموز يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني



بداية الاسبوع مع وجود القمر في البيت السابع سوف تكون بداية مثمرة علي صعيد الشركات وربما توقع علي عقد جديد لكن بعد انتقال القمر لبرج العقرب قد تكون معرّضًا لبعض الاهتزازات كما قد يرافقك الشك والقلق ويصعب عليك اجتياز المطبات التي قد تصادف طريقك لذا من الافضل ان تصفي ذهنك مهما حصل معك وان تتبنى رؤية واضحة للخطوات التي تنوي الاقدام عليها انها فترة شائكة وتتطلب منك وقاية وحرصًا، حتى تتجنب الأسوأ. ابتعد عن الاستفزاز ولا تخلق لنفسك المتاعب، إرض بالتسويات وقدّم تنازلات في الوقت المناسب. لكن قد تكلل اتعابك بالنجاح خلال عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج القوس الناري الصديق ومن الممكن ان تتفاجأ بحدث كبير او ان توقع على صفقة مهمة.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي



لن تشعر بالوحدة هذا الأسبوع المميز للغاية وسوف تبحث عن الاستقرار العاطفي فتتعزز معظم العلاقات وتتمكن من حل المشاكل التي دامت طويلا كذلك لن تعاني من الشعور بالنقص بل ستتمتع بجاذبية وبحبّ للحياة. أنت الآن بأمان وبإمكانك تطوير العلاقة والذهاب بها نحو مستويات عالية من الثبات والثقة. قد تفاجئ الحبيب بصراحتك كما ان بعض مواليد برج الحمل قد يكون هذا الاسبوع فيه خطوبة ولا زواج.





برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:





لا يزال الحظ يرافق خطواتك بحي تنتظرك مكافات عديدة مع تواجد الشمس في الاسد التي تقدم لك الانفراج والتقدم الملموس مع بداية هذا ألاسبوع الممتاز والمثمر للغاية لأنك سوف تتميّز عن الجميع باهتماماتك بالعمل وبمصلحة المؤسسة دون شك يمتلىء هذا الاسبوع بالنشاطات والخبرات الجديدة وبالتالي ينبغي ان تستثمر الطاقة الفكرية والجسدية الكبيرة التي تتمتع بها بالشكل الصحيح لكن ينصحك الفلك يومي 29 و 30 الا ترهق نفسك بمسؤوليات غير ضرورية مع تواجد القمر في برج القوس الناري لانك قد تستنفد طاقتك بسرعة كبيرة وتشعر بالتوتر الذي يرافق كل مشروع جديد تنوي اطلاقه.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:





إنه بالتأكيد أسبوع مميز وجميل مليء بالانفراجات والهدايا الفلكية الثمينة، كما هو اسبوع مناسب للتصرف بهدوء واهتمام حيث تجتمع الكواكب متحدة لتفيض عليك بتأثيراتها الفلكية الايجابية ولتعطيك أفضل التسويات والانفراجات ، فتستعيد موقعك ودورك بين الأحباء والزملاء والمسؤولين. اذا كنت غير مرتبط سوف تجد سهولة في التواصل مع الاخرين.



برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:





تحتل الكواكب هذا الاسبوع موقعًا مناسبًا لطموحاتك ولديناميكيتك ما يشير إلى جموح نحو الاستقلالية والتمرد والمواجهة، مع ثقة بالنفس كبيرة.كما تسعى جاهدا لتحسين وضعك الحالي فتتقدم بعزم مظهرا مهاراتك الادارية المميزة ها هو الحظ يناديك فلا تتردّد باقتحام الفرص. ستحصل على عروض إيجابية ومميزة حيث تسجل تقدمًا وتقطع أشواطًا بعيدة. يتبدل المشهد الفلكي في نهاية الاسبوع مع انتقال القمر الى الجدي ما يجعلك تبتعد عن الاضواء والصخب بسبب قلق او تعب او هم كما لا يخلو الامر من انشغال منزلي وعائلي.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تكون الأجواء متفائلة وداعمة، بحيث يكون مناسب للانطلاق في شهر عسل ثاني او رحلة طويلة انه ايضا الوقت المناسب للقاءات والارتباطات الاجتماعية كما قد يهتف قلبك من جديد وتكون مستعدًّا لإعادة النظر ببعض الأخطاء ولطيّ صفحة الماضي ويسمح بتعزيز علاقة مستقرّة وستملك الجرأة لاتّخاذ خطوات جريئة. حان الوقت لأخذ العلاقة الى مستوى أعلى

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:





يشكل وجود القمر في الميزان لذا من الطبيعي تقديم عمل مثالي بحيث من المتوقع ان تخضع لامتحانات او تقلق مرارا بسبب العمل وتشعر بوطأة المهمات المرمية على عاتقك كما تتطلّب منك بداية الاسبوع أن تكون متيقّظًا وشديد الحرص على مستوى عطائك الذي قد ينخفض او يتراجع بشكل ملموس، كما ان الظروف المعاكسة تضعك في أماكن خطرة أو تعرّض وضعك المهني للتدهور. من ناحية ايجابية ومع وصول القمر الى العقرب الصديق تكون قادرا على حصد نتائج ايجابية كن صبورا بدلا من التذمر لانك قد تحصل على ترقية او تغير عملك او توقع على عقد جيد.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:





قد تراودك شكوك وتبدي تحفظًا وترددًا إزاء بعض العلاقات أو حتى القرارات. ينصحك الفلك ان تحل مشاكلك الشخصية اذا اردت ان تتقدم وان تحظى ببعض الاوقات الممتعة تحيطك تاثيرات صعبة فحاذر من تراجع المزاج ما يجعلك تعيش بعض الانفعالات ما يؤدي الى ارتباك عاطفي وسوء تفاهم فتحجم عن التعبير عن مشاعرك أو تلتبس عليك بعض العواطف، فلا تدرك ماذا تريد فعلًا أو تجد نفسك أمام خيار صعب وبلبلة



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:





تعمل هذا الاسبوع دون توقف، وتذهب في كل الاتجاهات ساعيًا وراء إنجاز المهمات، سائلًا نفسك إذا كان كل هذا العمل يجدي نفعًا. إلا أنك تحقق النجاح وتنجز الأعمال بحماسة، بفضل كواكب كثيرة مجتمعة في مواقع جيدة. تواصل أعمالك وتلتزم بخططك ومشاريعك العملية، فتبدو حازمًا وجازمًا بحيث لا تحبطك مشكلة ولا تخيفك صعوبة. لكن قد تكثر المسؤوليات المتطلبات يومي الاثنين و الثلاثاء وتظهر بعض المشاكل الشخصية التي تعيق روتينك كما يجلب لك القمر من العقرب المشاكل او المرض او التغيير في المخططات.لكن تنهي الاسبوع بشكل جيد بعد انتقال القمر الى برج القوس الناري الصديق

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:





يحيطك هذا الاسبوع تاثيرات ايجابية وتمنح علاقاتك الانسجام والسلام سوف يكون الوقت مناسبا لحل الخلافات واعادة المياه الى مجاريها يمنحك كوكب الزهرة وقتا كافيا لتوطيد علاقتك مع الحبيب والسعي الى فهم حاجاته كذلك يبشّر بآفاق عاطفية جديدة وتقارب وودّ، كما بلقاء مميّز قد يشغل قلبك ويثير في نفسك الرغبات الشديدة. تشارك بنشاطات اجتماعية ناجحة، وتتعرّف الى أوساط جديدة تبادلك الاهتمام والحنان وعلامات الاعجاب والصداقة.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:





تصل الى الذروة على كافة الاصعدة في هذا الاسبوع المتميز والممتاز والايجابي الذي يحمل إليك أخبارًا طيبة وستطال الايجابيات مختلف الاصعدة في حياتك سواء كنت عاملًا او رب عائلة ستلمس تسارعًا في الحياة المهنية فتنشط حركتك وتنمو خبراتك وتزدهر أعمالك. قد تتوصل إلى أهدافك وتتخذ القرار المناسب. تبدو نشيطًا، جريئًا وتستبق الأمور، فتتقدم على الآخرين وتسجل نقاطًا لصالحك, تكثر الاعمال في نهاية الاسبوع وقد تظهر الكثير من الاعمال المعقدة كما يعلن وجود القمر في القوسعن مهمات صعبة واوقات حرجة ايضًا.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:





تهدأ وتيرة الحياة نسبيًا وتبتعد لا شعوريًا عن الاضواء والأجواء الصاخبة، ويتحدث الفلك عن بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلالها ولا تسمح لنفسك بالجري وراءها. هذا الأسبوع يجعلك معرّضًا لبعض الاهتزازات ويتطلب منك وقاية وحرصًا، حتى تتجنب الأسوأ. ابتعد عن الاستفزاز ولا تخلق لنفسك المتاعب.





:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:





تسفيد من هذا الاسبوع من العمل ضمن فريق ما دامت حركة القمر المناسبة من برجك ثم من برج العقرب ومن بعدها في القوس ما يجعلك تمتّع بقوّة مميّزة وتنطلق واثقًا بنفسك لإنجاز المهمّات الصعبة ورسم طريقك بحرّية وتحديد اهدافك. تستمتع بتنفيذ الافكار المبتكرة ولا تمانع السفر او التباحث مع الاخرين للوصول الى افكار جديدة مما ينعكس ايجابا على فعاليتك وصورتك المهنية,تدعمك الظروف لأخذ اعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها، تتحسّن علاقتك بالزملاء والمتعاونين وتصحّح بعض الاوضاع العالقة، فتوقّع عقودًا واتفاقات، وتنجز ما لم يكن ممكنًا في الشهر الماضي.

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حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:





ابتسم لأن هذا الاسبوع يحمل اوقاتًا رومانسية تكلل ايامك وتوقعك في حب الشريك من جديد كما تجد سهولة بالتعويض عن الاوقات الضائعة وسوف يكون الوقت مناسبا لحل الخلافات واعادة المياه الى مجاريها لقد حان الوقت المناسب لاصلاح اي خلل والسير مجددًا على الطريق الصحيح كذلك قد يشير كوكب الزهرة من الجوزاء الصديق الى ارتباط ما ويعلن عن قرارات حاسمة أو علاقة حبّ تستأثر اهتمامك.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:





لا تتوقع الحصول على نتائج مرضية مع بداية هذا الاسبوع بحيث تكون مثقلة بالأعباء،مع تواجد القمر في برج الميزان اي البيت الثاني عشر سوف تشعر بالارهاق ولن تتمكن من العمل بفعالية كما قد تجد صعوبة في رؤية الامور بموضوعية ودقة قد لا تجد الوقت الكافي لإنجاز كامل مسؤولياتك الروتينية بسبب توتّر او قلق عابر من الضروري جدًا عدم إهمال الاعمال وعدم التقصير بها لأنّ عيون المسؤولين مسلّطة على تحركاتك. ترتفع المعنويات ابتداء من يوم 27 سوف تستفيد من انتقال القمر الى برجك فتفرح بنفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة مكان وركود وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاحا باهرا.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:





يساعدك هذا الاسبوع على لقاء اشخاص مثيرين للاهتمام ويشجعك على المشاركة في نشاطات جديدة كما يعيش قلبك أجواء الفرح فتزهو بنفسك وتتوق إلى المشاركة بمناسبات ودعوات وأفراح. تذهب نظراتك في كل اتجاه وتبدو منشغلًا، متحمسًا، متطلبًا مع الحبيب أو ملاحقًا إياه، فارضًا نفسك وخياراتك. قد توضّح علاقة ما، وتضع النقاط على الحروف، وتحاول أن تفهم حقيقة مشاعر الآخر باتجاهك.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:





تسهل اللقاءات والمصالحات وتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل في بداية هذا الاسبوع بحيث تشجعك مواقع الكواكب من برج الاسد الصديق التي تشجعك على اقتحام المجهول بدون خوف او تردد تبدو الظروف افضل وتكون انت بدورك قادر على فرض شروطك بنفسك باستطاعتك مواجهة الاحداث وحيدًا دون حاجة الى تشجيع أو دعم مزودًا بمعنويات مرتفعة وعزيمة هائلة واندفاع رائع يصعب على الآخرين مجاراته اسبوع مميز من النجاح والتألق تبرز خلاله مواهبك، وتحقق فيه بعض الأمنيات. لكن تجنب الخلافات واسع الى تلطيف الاجواء وكن اكثر انفتاحا يومي 27و28 مع انتقل والقمر الى برج العقرب . تنهي الاسبوع بشكل رائع مع انتقال القمر الي برجكم





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:





تظهر بعض التوترات على الصعيد الشخصي والعائلي وقد يكون هذا الأسبوع غير رومانسي أو غير مناسب للاحتفالات العاطفية كالارتباط او حتى الخروج للقاء الناس بهدف البحث عن شريك حياتك، اذا كنت عازبًا. طباعك أحيانًا تكون شرسة وأنانية، وعوضًا عن جذب الناس اليك سوف تثير نفورهم وتبعدهم عنك مسافة كبيرة، كما تسبّب مشكلات ومشاحنات متعددة.





برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:





يصعب التكلم او التفاهم معك ربما تتسرع باطلاق كلام في غير مكانه لا توجه انتقادا او ملاحظة قاسية لاحد وتجنب العناد وبادر الى تصحيح الاخطاء كما قد تواجه التحديات في بداية الاسبوع الذي يحمل معاكسات فلكية تطاولك لتعرقل مسارك وتعيق حركتك. تحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية. تجنب الجدال العقيم الذي لا ينفع الا لإثارة غضبك، فأنت تفتقد للحماسة والحيوية لذلك لطف الاجواء تفاديا للمزيد من الازمات, لكن سوف تتمتع يومي 27 و 28 بحظوظ وقدرات كبيرة وتسعد لحسم او خبر وتستعيد الحياة ايقاعها المعتاد وتعود الامور الى طبيعتها. لكن نهاية الاسبوع لن تكون جيدة مع تواجد القمر في بيتكم الثاني عشر.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:



تبدو التأثيرات الفلكية الشخصية أكثر إيجابية من تلك التي رافقتك مؤخرًا، وتدلّ على دعم خارجي وتحرّك تضامني وتمويل وعقود.فانت مصمم على اصلاح الاخطاء وان تستعد لادخال تعديلات على حياتك بالاضافة الى التضحية وتغيير سلوكك المتشائم حان الوقت لحل المشاكل والعودة للحبيب فالظروف ستساعدك لتلعب دورًا هامًا بإشارات إيجابية، أدعوك الى توسيع دائرة تحرّكاتك وعلى كافة الاصعدة



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:





تفتح صفحة جديدة مع حلول هذا الاسبوع فمع تواجد القمر فى برج الميزان الهوائي الصديق سوف تتحمل مسؤولية اعمالك وتتعامل مع كل المواقف التي تصادفك بثقة تامة لا بد من الاشارة الى اهمية تاثيرات الشمس من برج الاسد الناري الصديق لانها تحمل بداية جديدة على الصعيد المهني بحيث تكون النجم الكبير هذا الأسبوع، وسوف يلمع نجمك ويشع، تصادفك ظروف مميّزة تسلّط كل الاضواء على مهاراتك القيادية والادارية وعلى شجاعتك في اتخاذ المبادرة نحو التسوية والحلّ وبالتالي الانتصار. كما أنك ستؤدي دورًا بارزًا في حقل اختصاصك وتفرض سلطتك في العمل.





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:





يتواجد كوكب الزهرة في مكان مناسب جدا بالتالي سوف تزدهر مشاعرك وتتعزز روابط اللعلاقة لانك تشعر بالقوة والثقة بالنفس كما تبدو منفتحا ومستعدا لتقبل الافكار والتجارب الجديدة انه اسبوع الحب والسعادة والانسجام فهو يفتح أمامك أبوابًا للتعارف وللتقارب، فأنت صاحب شخصية لافتة حاليًا، وقد تتلقى إطراءً من شخص أو أكثر. ستكون الفترة مميزة فعلًا وهي الأنسب للتعارف.

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:





تبتسم لك الكواكب والاقدار هذا الاسبوع وتضيء دربك ويغمرك هذا الأسبوع بكرمه ومكافآته الثمينة، ومن المتوقع ان تسير امورك بشكل جيد خاصة مع انتقال القمر الي برج العقرب المائي فتتمكن من مضاعفة مواردك والاستفادة من الزيارات الجديدة والفرص والاعممال الاضافية وان تطلق مشروعا جديدا او ان تفتح عملا تجاريا مختلفا لذلك أدعوك ومنذ بداية هذه الفترة الى تحديد أهم أعمالك وتحركاتك ونشاطاتك والأهداف التي تريد تحقيقها ومن ثم تركيز الجهود والطاقات والقدرات لتحقيقها بنجاح وقوّة.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:





لن تستطيع ان تهرب من المشاكل الشخصية التي قد تظهر فجأة في هذا الاسبوع المتقلب والمتعب ، فلا تحزن لعدم تجاوب الحبيب أو لعدم تعاطفه معك، تذكّر انك صاحب الطباع المتقلّبة والكلمة الجارحة، وعلى الأرجح فإن حبيبك يتصرّف ببرودة كردّة فعلٍ. أحذّرك من اللعب بالنار، وأنبهك الى ضرورة التحلّي بالهدوء وأيضًا بالمنطق والأعصاب الباردة كي تتجنّب الصراع مع الحبيب بشأن أمور سطحية.