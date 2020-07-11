توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 11 إلى الجمعة 17 يوليو مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 11 الى الجمعة 17 يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني





يحتفظ لك هذا الاسبوع بمغامرات عذبة ولقاءات مدهشة وأسفار مفاجئة أو مهيّأة ويعزّز أوضاعك عامة ويخفّف من همومك فيجلب لك الهناء والسعادة والسلام. تخضع لامتحان وتخرج منتصرًا، تهتم بملفات ومواضيع فكرية وثقافية، قد تحقق بعض فوزًا في مباراة أدبية أو فنية .تفتح أمامك الآفاق فتستقطب اهتمام بعض المعنيين بمشاريعك أو بعض المستثمرين. تتلقى عروضًا وتعقد صلات جيدة جدًا، يكون لها أثر على أعمالك المستقبلية. تغني نفسك بآراء جديدة ومقترحات وأفكار ، وتتبادل هذه الآراء مع بعض الجهات النافذة أو المعنية بتوجّهاتك وخياراتك. لا مجال للتردّد أو التكاسل.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي





ان التأثيرات الفلكية السائدة ستكون ايجابية في معظمها نظرًا لوجود الزهرة في برج الجوزاء ما قد يعني حبا تعيشه مع شخص بعيد عنك او تلتقيه بعيدا عن محيطك الاعتيادي كما الذي يحمل اليك ملذات كثيرة ويعزز ثقتك بالنفس قد ترغب في السفر او تمضية وقت مميّز الى جانب الحبيب. اذا كنت عازبًا قد تلتقي بشخص اجنبي يلفت انتباهك وتجد ضالتك وتعيش تجارب استثنائية تخوضها ومعلومات جديدة تحصل عليها .





برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:





إنك تطرق باب دورة فلكية بنّاءة جدًا، فتقوم بما يجب لتصويب وضع مهني وتصحيح بعض الأخطاء وتعزيز عائداتك المالية، بحيث تتوصّل إلى النتائج الحسية والمفيدة. تشعر بالقوة والثقة بالنفس وتغيّر اتجاهاتك وتتخذ قرارات تعزّز وضعك الشخصي والمهني على السواء. تقوم ببعض التنقّلات والأسفار المتعلّقة بأعمالك، وتقدم على تغييرات متعدّدة الاتجاهات تجلب لك الرضى وتجعلك في موقع أقوى. قد تطرأ أحداث استثنائية وتعاني من بعض التأجيل والتأخير في مواصلاتك، إلا أنك تتوصل إلى نتائج جيدة وتشكّل تحالفات مهنية مهمّة ، وتتخلّص من ضغط في العمل أو من إدارة سيّئة وتحقق الأرباح يكون لكلامك وأفكارك وقع كبير على الآخرين.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:





تبدو متطرفًا شغوفًا وتظهر غيرة بلا حدود في حياتك العاطفية، لا شكّ أنك مرغوب ومحبوب ، خاصة في هذا الاسبوع الذي يسلّط الأضواء عليك ويفسدك ربما، فتعتقد أن الآخرين ينتمون إليك ، أو أن شخصًا واحدًا لا يكفيك ، أو أنّ علامات الحبّ ليست بالمستوى المطلوب. قد تتلاعب بالعواطف حتى وتعدّد العلاقات، إذا كنت عازبًا، وترفض أن تقوم بخيار أو لا تستعجله في الوقت الحاضر. تنشب نزاعات ربما مع أحد المقرّبين، ولو أنّك تتوصل الى تسوية في الوقت ال المناسب، مهما علا صوت النقاش.

برج الجوزاء:





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:





يحمل إليك هذا الاسبوع وضعًا فلكيًا متقلّبًا يجعلك تمرّ بفترات متراوحة بين الثقة بالنفس والتردّد أو التشاؤم. مع وجود القمر في برج الثور الذي يجافيك، يكون من الطبيعي التراجع والشعور بالتعب. صعب عليك التخلّص ممّا يزعجك فالمقاومة تخفّ أيضًا، كما قدرتك على المواجهة. إلا أنّ بمجمله يدعو للقلق والحذر إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، قد تكون مستعدًا لتحمّل كل المسؤوليات إلا أن الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية. تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حينًا، ثم تعيش ترددًا قاتلًا أحيانًا أخرى .





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:





وجود كوكب الحب ببرجك يجعل حياتك العاطفية مسرحًا للقاءات جميلة وتقارب ودّي ومناسبات اجتماعية مميزة ، حيث تمارس جاذبية كبرى وتستحق الثناء والمحبة التي يظهرها الآخرون لك . تتألق وتبدو مزهوًّا بنفسك، فيعرب لك الحبيب أو الشريك عن تعلّقه وحرصه عليك. تطرب لمناخ ملائم يريحك ويطمئنك . تلبي دعوات كثيرة وتصغي إلى شهادات الإعجاب بك، أو تقضي أوقاتًا طيبة برفقة عاشق يظهر لك كل استعداداته الطيبة

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:





تشعر بالارتياح وتتنفّس الصعداء، أنّ المناخ يتحسّن بصورة واضحة فتعوّض عن الوقت الضائع ، وترتّب أمورك وتنظّم شؤونك فتوظّف طاقتك في المكان المناسب وتسجّل الانتصارات، خاصة في الميدان المالي، حيث تكسب أرباحاَ وتحسّن وضعك المادي وتحسن التصرف وتكون على حق ، عندما ترفض التوقف عند بعض التفاصيل الصغيرة التي لا جدوى منها، لا شك أن بعض الصعوبات تطرأ وعمليات التأجيل والتسويف تتلاحق، عدا عن الملامة والعتب وضرورة تبرير الذات أو شرح بعض المواقف، التي تستهلك وقتًا وجهدًا وتجعلك حزينًا في بعض الأحيان. قد تتلقى عرضًا جيدًا وتستفيد من فرصة مهنية قد لا تتكرّر في كل مرة.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:





وجود كوكب الحب فى بيتك الثاني عشر يجعلك تواجه بعض العثرات وتضطر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك. المؤسف أنك تميل إلى التخلي والانسحاب ، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق العاطفية. تطلب إليك الأفلاك الصبر وتجنّب العدائية

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:





يتيح لك هذا الاسبوع التقدّم نحو وجهة جديدة ، مزوّدًا بطاقة كبيرة وقادرًا على التعبير عن نفسك بصورة مميّزة، فتعيش أوقاتًا مهمة وأحداثًا استثنائية، مدفوعًا بقوة داخلية قصوى وعزم على الانتصار وتثبيت المواقع.تبدو متحمّسًا، منفتحًا، واثقًا من نفسك ، مطمئنًا الى مصيرك ، تتحرّر من ضغوط وتواجه العثرات والعقبات بعزيمة أقوى وتفاؤل يذهل المحيط. . أنّ الجو الإيجابي يكون طاغيًا، فتنقلب أوضاع لمصلحتك وتطل أنت على آفاق جديدة وتتّجه إلى ارتقاء اجتماعي ومهني، بحيث تبرز كأكثر المحظوظين في مجال عملك. تطرق الأبواب الصحيحة فتفتح أمامك واسعة ، وتقوم بخطوات تلاقي الترحيب .

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:





تتغير حياتك العاطفية والاجتماعية في هذا الاسبوع المميّز، وتحضّر نفسك لكي تعيش أوضاعًا عاطفية مميزة وظروفًا استثنائية، بحيث تلتقي الحبيب أثناء تلبيتك لدعوة، وإذا كنت مرتبطًا فقد يحدث ما هو مميّز في حياتك في هذه الفترة. تعيش مناخًا رومنسيًا وأوقاتًا ساحرة ، وقد تستعيد أيامًا ماضية. كوكب الزهرة في برج الحوت ، يتناغم معك ويشير إلى مودّة يقابلك بها الحبيب. أما طالبو المغامرات فقد يستجيب لهم القدر.





برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:





يكون هذا الاسبوع عموما مشجع، تسعى خلاله لبلوغ الأهداف وتحقق بعض الرغبات ، رغم أن حيويتك تتضاعف تتاح لك فرص لكي تعيش ظروفًا مهنية مشوّقة، إذ يفتح لك بعض الوسطاء الأبواب نحو آفاق جيدة. يساهم أحد الأشخاص في نجاحك، ويجب أن تعترف بذلك. قد يمدك بالنصائح والإرشاد، أو يسهّل أمامك الطريق ويسمح لك بتحقيق حلم قديم، وربما تتوصل إلى اتفاق أو شراكة أو عقد ، وتحقق أرباحًا وترتاح لتحالف جديد أو لأخبار تأتيك عن مبلغ من المال أو بعض المستحقات المتأخرة.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:





لن تعاكسك الرياح لكنها سوف تمتحن صلابة مواقفك وقدراتك على مواجهة الضغوط. قد تظهر خلافات عائلية تضع اولوياتك تجاه الحبيب على المحك. وقد تظهر تطورات مهمة تدفعك إلى الانشغال عنه فيتذمر مثيرًا بذلك احتجاجك على موقفه الأناني. ليس الوضع سلبيًا لكنه بالتأكيد لا يسمح للاستخفاف به او بمستجداته. فالحبيب سيكون متطلبًا كما ستكون أنت بدورك متطلبًا ومتملكًا.





:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:





تدخل مرحلة هي بين الأقسى والأكثر دقة ، فهي لا يحمل إليك الورود، بل يجعلك تواجه بعض الأزمات الصغيرة أو الكبيرة ويحذّرك من المجازفات العقيمة والوقوع ضحية بعض الحوادث، كما يضخّم بعض المشاكل ويثير التوتر والانقباض.تبدو الطوالع الفلكية معاكسة ، تفرض عليك الهدوء والسيطرة على النفس، خاصة على أثر بعض عمليات التسويف والتأجيل وعقبات تعترض الطريق وتفقدك الصبر. إن جميع مواليد الاسد يحتاجون إلى الانضباط والتروّي والحكمة، أمام مناخ عاصف قد ينذر بعدائية وجدال وسوء تفاهم.

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حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:





عائليًا وشخصيًا الوضع افضل مع وجود كوكب الحب في برج الجوزاء الهوائي الصديق لذلك استفد من الاجواء الايجابية لكي تقوم بمبادراتك العاطفية وتجد حلولًا لمشاكلك الشخصية. ان الحظ يتيح لك مجال التقارب والتلاقي ويصحّح الأوضاع ويجعلك أكثر عملية وواقعية في مقاربتك العلاقات، بحيث ترى الأمور كما هي وتتعاطى مع الشؤون العملية بدون أوهام. يعرف بعض مواليد الدلو لقاءات سطحية وعابرة، لكنها تنعش القلب وتشبه المغازلات التي يطرب لها. قد يقوم بسفر صغير أو برحلة لزيارة أحد المقرّبين، أو ربما يتلقى دعوة حلوة أو زيارة أحد الأشقاء أو الشقيقات، ويسعد بالمشاركة بمناسبة اجتماعية تحمل له جديدًا.





برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:





تصادف مبادراتك ومساعيك نجاحًا هائلًا، ويدللك الحدس على الطريق الفضلى للانتصار . فتعرف مشاريعك تطورًا مذهلًا واستثنائيًا، كذلك تكون عملياتك المالية كما الاستثمارات موفقة جدًا قل كلمة واحدة وانتظر النتائج الممتازة. إسأل فتستجاب. يتبعك الآخرون إذا قررت ترؤّس مهمة أو مسعى ما، إذ تبرز مواهبك وكفاءتك ويتلقّف الآخرون أفكارك بحماسة قصوى. مهما كانت البضاعة أو السلع أو الأفكار التي تروّجها، فتجد الزبائن الحاضرين لها. قد تسافر إتمامًا لمهمة، وقد تشعر بتحسن الأحوال وبحيوية كبيرة للعمل والعطاء والتقدم بدون تعب.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:





يخيّم الحنان على الأجواء المليئة بالودّ والتقارب ولحظات الهناء، بعيدًا عن الاستفزازات الماضية. تنطلق فرحًا ومزهوًّا بنفسك، تتلقى الدعوات من كل حدب وصوب كما العروض المسلّية. حتى ولو كانت علاقاتك سطحية ، فإنك تجد سعادة في قربها، فتستفيد من كلّ لحظة، في حين أنّ الشريك يبدي اهتمامًا خاصًا بك، وقد يفاجئك بهدية أو بخبر جيد أو بقرار . قد تكون أنت الذي يتّخذ هذا القرار الإيجابي بالنسبة إلى علاقتكما. لكن حاذر حتى لا تظهر عن إلحاح وإصرار . تذكّر أن الرومنسية على موعد معك بدون جهود تذكر!

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:





تكون بداية الاسبوع جيدة بتواجد القمر فى برج الحمل الناري لكن لكن مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي تكون الامور اكثر صعوبة مما تتوقع بحيث ان القمر المتنقل في ثور يسبب بعض التوتر ويعرضك لحوادث واشكالات متتالية لذلك لا تقحم نفسك في ما لا يعنيك انه اسبوع صعب ومربك تعيش خلاله فترة امتحان وقد تكون من خلال سؤال او مسؤولية او ظرف طارئ. حاذر اهمال الواجب فهذا عذرٌ اقبح من ذنب. كن جاهزًا اي قم بالتحضير لعملك مسبقًا ولا ترتجل الاّ في اقسى الحالات. من الضروري التحلّي بالموضوعية والثقة بالنفس ولا يجوز ارتكاب الاخطاء لا سيما تلك التي تعكس ضعفًا او انعدام كفاءة.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:





يسجل هذا الاسبوع الى برج الجوزاء اي الى بيت التغييرات العائلية ولا بدّ من ان تشعر ببعض الضغوط على هذا الصعيد قد تكون الضغوط لأسباب متنوّعة ولا علاقة لها بالوضع العاطفي كالمتاعب المهنية او المالية او العائلية، ولسبب ما تنعكس سلبًا على سير العلاقة بينك وبين الشريك. وربّما تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعًا صعبًا وبائسًا. اما اكثر الامور تعقيدًا وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي يعتبرها الحبيب حاليًا وقاحة واساءة. يتوجّب عليك المحافظة على رصانتك وهدوئك وتعقّلك والتخلّص من الأفكار السود التي قد تدفعك الى الهروب او الابتعاد عن الحبيب.

برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:





انه اسبوع التواصل الدائم بحيث تكون لامعا في الحوار والمفاوضات والامتحانات لا تستبعد تعاونًا مع فئات جديدة وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًّا لشراكة أو لتعاون قديم. إلاّ أنَك بالإجمال، تسيطر على الموقف وتتّخذ القرار الحكيم والمستقلّ عن أي ضغوط، معتمدًا نظامًا خاصًا بك ومتابعًا جهودًا تراها مناسبة تقبل على الأعمال مزيلًا كل العقبات، معالجًا كل المشكلات الصغيرة، ويكون تقدمك سريعًا. تناضل وتجابه كل الرياح، وقد تتطرّق إلى قضايا قانونية وقضائية، أو تفاوض بشأن شروط مهنية أو عقد مادي أو علاوة على الراتب أو عمل جديد. تقوم بسفر أو تبحث عن منزل جديد، مزوّدًا بمعنويات قوية وديناميكية بلا حدود.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:





تجنب كل علاقة عاطفية غير مشروعة وانتبه الضوء احمر اياك والتورط بقضية مشبوهة سوف يرافقك سوء تفاهم أو مسألة مزعجة تطرأ على صعيد علاقاتك الشخصية، أو بلبلة مع أحد الأولاد أو تناقضات بين نواحي حياتك، ما يعني ضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات وعدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار ، سواء كان بالارتباط أو بالفراق. على الرغم من ذلك قد تضع حدًا لعلاقة عاطفية ناشئة وتنسحب قبل فوات الأوان، أو تجد نفسك منصاعًا لرغبات الآخرين.





برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:





تستعيد حماستك وتفاؤلك بحيث يكون هذا الاسبوع ناشطا وفعالا على كل الاصعدة ،تتصاعد شعبيتك وتتاح لك فرص مهمة للقيام باعمال عديدة تهتم للدفاع عن مشروع ما وتفكر بالسفر وتخطط لرحلة ما ، يسهل عليك تقبل افكار الاخرين والتي قد تكون مختلفة كليًّا عن افكارك لكنك لن تمانع بل ستجدها مثيرة للاهتمام وتناقش بها ، تلتقي مع الاخرين حول قواسم مشتركة وتحتفل بانجاز. انها فترة استعادة موقع وعودة الى النشاطات الداعمة ، حضورك لافت وحيوتك تحرك مختلف المشاريع ، سارع الى تصحيح ما تريد تصحيحه ، فالظروف مؤاتية للتحرك بغض النظر عن عمرك. كُن جريئًا وصاحب مبادرة.





حظك هذا الاسبوع برج الدلو على الصعيد العاطفي:





قد لا يكون الموضوع العاطفي هو الأبرز في سلسلة اهتماماتك رغم الجاذبية القصوى التي تتمتع بها والسر الذي تمارسه على كل من يلتقيك. بداية الاسبوع تبدو عاصفة قليلًا تتطلب منك الرويّة ، التكتم والمسايرة..تبدي غيرة وتلاحق الحبيب ، أو تعيش أنت هذا الضغط من قبل أحد المتسلّطين أو الذين يبتزّونك عاطفيًا. إلا أنك بالمقابل تستغل تأثيرك على الآخرين، فتوظّف هذا الأمر في مجالاتك المهنية خدمة لمصالحك ، وتسجل انتصارات وتكسب القلوب.





برج الحوت:





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:





وجود القمر في الجوزاء في نهاية الاسبوع يجعل مزاجك متقلبا قد تبحث عن التحرر لكن دون جدوى المطلوب منك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل حولك وإضفاء الفرح على المحيط ، الذي يتأثر بك جدًا. مشاريع جديدة ، لكن عليك سحق المشكلات الماضية والتحكّم في مصيرك بلا تخاذل أو تراجع معنوي، إذ إن مساعيك تتكلل بالنجاح. إياك أن تؤجّل ما يجب القيام به فورًا. عليك التروّي باتخاذ القرار والتزوّد بالمعرفة، التي قد تقوم بخطوات حثيثة من أجل اكتسابها. تلتقي أشخاصًا مهمين ومميزين يحظون بإعجابك واحترامك ، وقد تسعى معهم من أجل جديد أو يساعدونك في مشكلات إدارية أو مالية أو أوضاع مربكة.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



