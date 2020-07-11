توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 11 يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





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برج الحمل :

مهنيًا: التعبير عن افكارك بأسلوب حضاري، يترك انطباعًا جيدًا عنك للمستقبل

عاطفيًا: اذا لم تكن مرتاحًا لتصرفات الشريك، سارع الى مصارحته قبل فوات الأوان

صحيًا: استفد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر







برج الثور:

مهنيًا: تواجه نزاعًا مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذرًا

عاطفيًا: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك

صحيًا: تقرر إجراء فحص طبي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة







برج الجوزاء:

مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم

عاطفيًا: لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب، فلمَ تعامله بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه وإخلاصه لك؟

صحيًا: وضع صحي لأحد المقربين منك يثير فيك القلق والخوف من أن تصاب بمرض أو بوعكة مفاجئة





برج السرطان:

مهنيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا

عاطفيًا: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائمًا

صحيًا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية





برج الاسد:

مهنيًا: يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة

عاطفيًا: عليك الاهتمام برأي الحبيب والاطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة

صحيًا: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك





برج العذراء:

مهنيًا: لا تتورّط في تصريحات مؤذية، حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية

عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة

صحيًا: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة





:برج الميزان

مهنيًا: قد تتحرّر من ضغوط وتجد حلًا اوتتجه نحو جديد، لا مجال للتردد اوالتكاسل

عاطفيًا: قد تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة، لكنك سرعان ما تتراجع عنه

صحيًا: يجب ان تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور





برج العقرب:

مهنيًا: مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها

صحيًا: لا تكثر من شرب المنبّهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة وأرقًا وقلة نوم





برج القوس:

مهنيًا: ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزينًا، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقدًا أو محاسبًا

عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة

صحيًا: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات





برج الجدي

مهنيًا: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك

عاطفيًا: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا

صحيًا: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك





برج الدلو:

مهنيًا: تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك

عاطفيًا: قد تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج

صحيًا: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي





برج الحوت:

مهنيًا: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح

عاطفيًا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام الموكلة اليك فقط وهذا في مصلحتك